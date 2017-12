Goku vuelve una vez más: 'Dragon Ball' tendrá nueva película en 2018

Hollywood no es la única que exprime franquicias hasta que el interés pierda el público en ellas. Un buen ejemplo de ello lo tenemos con 'Dragon Ball', pues han pasado ya más de 33 años desde que empezó a publicarse el manga -y casi 32 del estreno del anime- y la más famosa creación de Akira Toriyama sigue en buena forma y sin visos de agotarse. De hecho, la noticia ahora es la confirmación de una nueva película para 2018.

La cinta aún no tiene título, pero sí se sabe que el propio Toriyama trabajará tanto en el guion como en el diseño de los nuevos personajes. Tampoco es algo inesperado, pues ya participó tanto en 'Dragon Ball Z: Battle of Gods' ('Dragon Ball Z: Doragon bôru Z - Kami to Kami') como en 'Dragon Ball Z: La resurrección de F' ('Dragon Ball Z: Doragon bôru Z - Fukkatsu no 'F''), los dos largometrajes que precedieron al que ahora nos ocupa.

Por ahora no han trascendido muchos detalles sobre su argumento, pero se sabe que girará alrededor de la fuerza de los saiyanos. Se especula con que se pueda hablar sobre su origen, pero aún no hay nada confirmado. Eso sí, parece que Toriyama va muy en serio, pues a día de hoy ya ha realizado más ilustraciones para esta película que para cualquiera de las anteriores.

Ahora tendremos que esperar con paciencia hasta diciembre de 2018 para poder verla. Sospecho que dentro de unos meses llegará el primer tráiler en el que se confirmará el título oficial de la película y seguro que algún detalle más de lo que nos espera. Mientras tanto nos queda el anime 'Dragon Ball Super' si nos hemos quedado con ganas de más Goku, Vegeta y el resto de protagonistas de la saga.

Vía | Comic Book