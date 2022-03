'Kengan Ashura' tendrá temporada 2: Netflix confirma que los nuevos capítulos del anime de artes marciales ya están en producción

Netflix continúa expandiendo su catálogo de animación japonesa y esta semana ha llegado con buenas noticias para los fans de 'Kengan Ashura': la segunda temporada del anime ya está en marcha.

El anime de acción y artes marciales fue uno de los mejores acogidos dentro de la plataforma de streaming tras su estreno. La serie de 24 capítulos se dividió en dos tandas que se lanzaron en Netflix a lo largo de 2019, y han sido casi tres años de espera para ver si la historia finalmente tenía continuación.

'Kengan Ashura' es un manga escrito por Yabako Sandrovich e ilustrado por Daromeon que incluso ha dado lugar a una secuela después del éxito de la historia original. Esta historia de aventuras, combates y ciertas dosis de humor negro se centra en Tokita "Ashura" Ohma, un joven con mucho talento que comienza a competir en las arenas de gladiadores y arrolla por completo a sus oponentes.

Muy pronto el luchador atrae la atención de gente muy poderosa, incluyendo a los propietarios de grandes empresas que asisten a este tipo de combates por diversión y para solucionar sus propias disputas.

La primera temporada fue muy bien recibida por la profundidad de sus personajes, un doblaje muy cuidado y, por supuesto, una animación de diez desarrollada por Larx Entertainment que brillaba especialmente en la secuencias de acción.

Aunque se ha hecho de rogar, Netflix finalmente ha confirmado que efectivamente habrá una segunda temporada de 'Kengan Ashura', aunque todavía tendremos que esperar para saber la fecha de estreno estimada.

Kengan Ashura Season 2 is in the works! Get warmed up by watching Season 1, now streaming on Netflix!

🥊

¡¡La temporada 2 de Kengan Ashura está en proceso!! ¡Vean (de nuevo?) la temporada 1 para ir abriendo boca! ;) pic.twitter.com/vbmysQmxhH