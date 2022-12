Netflix nos arruina la Navidad y se carga la siguiente película de los creadores de 'Klaus': 'Ember' es cancelada y tendrá que buscar otra casa

'La leyenda de Klaus' se estrenó por todo lo alto en Netflix con el honor de ser la primera película de animación original de la plataforma. La película navideña de Sergio Pablos tuvo un recorrido estelar que encima rozó el Oscar de animación y ya es todo un clásico de estas fechas.

Y claro, con la calidad soberbia que nos dio SPA Studios, pues ya muchos estábamos esperando con muchísimas ganas 'Ember', la siguiente película del estudio... Hasta que han entrado de por medio los recortes de Netflix para arruinarnos la Navidad por adelantado.

En busca de otro volcán

Ya sabíamos que Netflix ha cambiado drásticamente de directrices en cuanto a animación se refiere, y aunque anunció la producción de 'Ember' a todo bombo y platillo este mismo junio, ni siquiera SPA se ha librado de las cancelaciones.

Según reporta Variety, la razón por la que Netflix ha cancelado 'Ember' no ha sido por tema económico, si no por diferencias creativas entre los estudios. Aún así, esto no es para nada el fin del camino, ya que Sergio Pablos todavía retiene los derechos de 'Ember' y la producción sigue en marcha, con lo que otra plataforma podría hacerse con la película.

Al igual que 'La leyenda de Klaus', 'Ember' también estará animada tradicionalmente, con lo que quizás sea una de las razones por las que Netflix sentía que era un riesgo frente a las películas con animación CGI por las que está apostando recientemente. La trama sigue a Dikika, una chica que se embarca en un viaje hacía un lejano volcán para recuperar una chispa de fuego que podría salvar a su tribu.