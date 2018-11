Prepara los pañuelos: 'Toy Story 4' tiene un final histórico, según Tom Hanks

Tras la estupenda 'Los increíbles 2', la próxima secuela de Pixar que llegará a los cines es 'Toy Story 4', un proyecto que muchos calificamos como innecesario. Pero claro, tampoco parecía que 'Toy Story 3' fuese a aportar nada y nos dejó momentos hilarantes y emotivos, además de un desenlace memorable. Precisamente, el mayor temor sobre la cuarta parte es que arruine el final de la trilogía actual.

Sin embargo, a veces olvidamos de lo que es capaz Pixar. Hoy podemos leer unas declaraciones de Tom Hanks que nos hacen ser más optimistas sobre 'Toy Story 4'. El actor, que pone la voz de Woody en la versión original, asegura que la nueva entrega tiene un final histórico, y lo cierto es que sus palabras encajan con la reacción de su compañero de reparto, Tim Allen (Buzz Lightyear).

En una entrevista para BBC Sounds, Hanks habló sobre la experiencia de grabar sus diálogos para el final de 'Toy Story 4' y cuenta que fue tan intenso que no quería mirar a la gente con la que estaba trabajando:

"Cuando grabas Toy Story estás en una habitación con el equipo que la ha creado. Cuando fui para mi último día de grabación, quería darles la espalda, porque normalmente estás de cara para poder mirar arriba [a la pantalla] y hablar sobre ello. Pero no quería verles y quería hacer como si no pudieran verme. Cuando me di cuenta de hacia dónde iban, pensé: Oh, esto es un momento histórico."

A lo que comenta Tom Hanks hay que sumar lo que dijo antes Tim Allen, quien por cierto, como fan del cine de superhéroes, mencionó 'Vengadores: Infinity War'. Ahí queda eso...

"Tengo que resistir ponerme emotivo porque, no quiero revelar nada, pero es una historia increíblemente grandiosa... Es tan emocionante, tan divertida, y tan grande la idea que se les ha ocurrido... La 3 fue increíble, con esta no pude aguantar la última escena. Tienen grandes personajes, pero un par de escenas hacia el final son realmente difíciles de superar."

Madre mía. Todavía no he visto nada y ya me estoy alterando, pensando en lo que Pixar ha podido crear para continuar la historia de los juguetes más entrañables de la historia del cine. Recordemos que 'Toy Story 4' ha sido dirigida por el debutante Josh Cooley y se estrena en cines el 21 de junio de 2019. Sólo quedan algo más de siete meses...