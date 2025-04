Ya es la segunda vez que este estudio de animación hace una de las mejores series del año, y esta vez sí podemos verla en España

En 2023 quizás eras uno entre tantos otros fans de la animación que esperaban como agua de mayo la llegada de 'Scavengers Reign'. La prometedora serie de Max se estranaba en Estados Unidos como una de las propuestas más intrigantes de su catálogo, animación adulta con reminiscencias de Studio Ghibli que contaba la historia de una tripulación interestelar atrapada en un planeta desconocido.

'Scavengers Reign' no solo pintaba bien. Resultó que además era una de las mejores series del año, como atestiguaban las grandes críticas. La serie se llevó un 84 de media en Metacritic, con los medios alabando elementos como su "inmersiva ambientación". Esto no impidió que para Max su audiencia no fue suficiente, y acabara echando el cierre antes de que llegásemos a ver una segunda temporada que tenía muy buena pinta. Para más inri, en España nos perdimos incluso la primera. Ni en Max ni en el intento de rescate que hizo Netflix en Estados Unidos llegamos a ver su estreno, una verdadera lástima.

Aunque no viene exactamente a rellenar su hueco, tienes ahora una segunda oportunidad de ver el siguiente proyecto de sus creadores. 'Common Side Effects' (titulada 'Efectos Secundarios' en España) sí se está emitiendo en Max dentro de España. Vuelve a ser otra historia de animación para adultos y tiene detrás tanto a su co-creador Joseph Bennett como al estudio Green Street Pictures, por lo que volvemos a encontrarnos con ese icónico estilo marca de la casa que tan bien funcionó en la anterior y que aquí potencia los aspectos más psicodélicos de la nueva premisa.

La historia se centra en Marshall y Frances, dos viejos conocidos que conectan gracias al descubrimiento de un hongo milagroso capaz de curar cualquier herida. Ambos tienen usos muy diferentes en mente para ellos, ya que mientras Marshall está en contra de las grandes farmacéuticas y cree que puede tener otra salida, Frances trabaja para una de ellas y considera que podría ser un producto revolucionario.

Como ya pasó con 'Scavengers Reign', la serie de Green Street Pictures y Adult Swim es también una de las mejores y más inventivas del año. Un relato que combina la ciencia ficción, el thriller conspiranoico y la comedia negra en un cóctel que consigue a la vez poner sobre la mesa temas muy relevantes. Es una pena pensar que es otro de esos casos donde su formato de animación le impide llegar a una audiencia mayor, y a la vez, es difícil pensar en un formato mejor que el animado para dar vida a sus personajes.

Afortunadamente, parece que la historia no se va a repetir de momento. 'Efectos Secundarios' está teniendo una primera temporada más sólida en cuanto a audiencia, y en estos momentos se sitúa en el top 10 de lo más visto internacionalmente en la plataforma. Aunque no sirve del todo para hacer justicia por la trágica cancelación del anterior proyecto, al menos consuela saber que a ésta si le han concedido continuar en una segunda temporada.

