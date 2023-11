'Steven Universe' podría volver, pero su creadora advierte que no va a ser fácil y todo depende de los fans

¿Preparados para sentirnos viejos al unísono? Hace ya una década que se estrenó 'Steven Universe', una serie en la que Rebecca Sugar, su creadora, tuvo la oportunidad de cambiar el panorama audiovisual explorando temas que hasta ese momento estaban prácticamente vetados de las series animadas infantiles. Después de tres años sin las Gemas de Cristal tras el final de 'Steven Universe: Future', Sugar ha hablado con Variety sobre el futuro de la franquicia... Y ha abierto una pequeña puertecita a la esperanza.

En la entrevista, Sugar hace referencia a lo costoso que fue sacar la serie adelante al principio: "Todo era muy difícil. Por aquel entonces, explorar personajes e historias LGBTQIA+ no era algo que fuera posible. Siento, de verdad, que pudimos explorar todo lo que quisimos, aunque quizá no en el orden exacto que originalmente pretendíamos". Sin embargo, la experiencia general fue tan positiva que, sin dudar, deja encima de la mesa una nueva secuela.

Apreciaría de verdad que todo el mundo interesado en un revival o un spin-off hiciera un montón de ruido para que se supiera, porque me encantaría explorarlo. Creo que en el panorama audiovisual actual, si hay una gran demanda del público ya no puede ignorarse. Amo estos personajes y amo este mundo, y me encantaría volver a él. Y creo, si todos se sienten igual que yo, que puedo tener una oportunidad de hacerlo.

Eso sí, no tiene claro aún lo que contaría en ese remake: "Conozco a estos personajes muy bien, y hay tantas cosas interesantes que les esperan y aspectos de su personalidad a los que aún se aferran que me gustaría explorar. Pero no es una respuesta fácil, porque hay mucho que me gustaría hacer". Estamos esperando a Granate, Amatista, Perla y Steven de nuevo, y el spin-off de 'Hora de aventuras' solo puede ayudar a que se haga. Crucemos los dedos.

