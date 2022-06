'The Dragon Prince': Netflix muestra el primer trailer de la temporada 4 y promete que la fantástica serie de animación regresará "pronto"

Las espera entre temporadas de 'The Dragon Prince' se hace eterna, pero hasta ahora siempre ha merecido muchísimo la pena. Con tres temporadas a sus espaldas, la serie de animación ya tiene siete temporadas aseguradas para completar la saga de fantasía, y por fin hemos podido ver un primer teaser los nuevos capítulos.

'El misterio de Aaravos'

Por desgracia desde Netflix todavía tienen todos los misterios de la cuarta temporada bien guardaditos y apenas hemos podido ver nada en este primer teaser. Eso sí, ya nos van adelantando que Aaravos puede pasar a tener más peso en la historia y quizás reemplazar a Viren como el villano principal de la temporada.

Parece que esta cuarta temporada girará en torno al misterio que plantea Aaravos, quién es el realidad este elfo estelar y cuáles son sus objetivos. Y claro, que tendrán que hacer los protagonistas para detenerle. Aunque hasta ahora Aaravos se había mantenido en las sombras, con 'El misterio de Aaravos' Netflix promete que "va a atraer el foco de atención y reclamar el mágico reino de Xadia".

La tercera temporada se estrenó en 2019 y la serie ha estado en hiato desde entonces. Por ahora no se ha confirmado una fecha concreta pero el teaser promete que 'The Dragon Prince' regresará "pronto", así que ahora toca cruzar los dedos para ver si tenemos suerte y los nuevos capítulos efectivamente llegan durante 2022 como se anticipó hace unos meses.

'The Dragon Prince' es una serie de animación CGI de fantasía creada por Aaron Shasz y Justin Richmond y dirigida por Giancarlo Volpe ('Avatar: The Last Airbender'). La trama gira en torno a los príncipes humanos Callum y Ezran y la elfa Rayla, quienes a pesar de pertenecer a facciones diferentes de un conflicto milenario deben unir fuerzas para cuidar del príncipe dragón Azymondias.