'Twilight of the Gods', la serie animada de vikingos que prepara Zack Snyder para Netflix y que ya nos ha dejado un primer vistazo brutal

Netflix ha apostado fuerte con Zack Snyder y su 'Rebel Moon', pero la relación no se va a quedar ahí y el director ya prepara su próximo proyecto para la plataforma: 'Twilight of the Gods'. En este caso, lo que se nos viene encima es una serie de animación de vikingos que ya nos ha dejado unos vistazos con una pinta tremenda.

Mitología, acción y la ira de los dioses

Según Netflix, 'Twilight of the Gods' se ambienta en "un mundo mítico de grandes batallas, grandes hazañas y grandes desesperanzas". Es la historia de Leif, un rey humano, quien se enamora de una guerrera llamada Sigrid cuando esta le salva la vida. Después de sobrevivir a la ira de Thor, ambos se embarcan en un largo viaje a través de tierras fantásticas y sangrientas batallas en busca de venganza.

Por ahora Netflix ha dejado ver sus primeras imágenes y un pequeño teaser de la animación dentro de su avance de estrenos animados para lo que queda 2024. Y aunque falta por confirmar una fecha concreta, parece que podemos esperar 'Twilight of the Gods' para el próximo otoño.

Además de Snyder, Jay Oliva y Eric Carrasco también están acreditados como creadores de la serie. El propio Snyder, Oliva, Tim Divar, Andrew Tamandl y David Hartman dirigirán varios de los episodios Y aunque podemos ver ciertas influencias anime (y un regustillo al estilo de Cartoon Saloon), 'Twilight of the Gods' está animada desde Xilam, el estudio francés responsable de 'I Lost My Body'.

El reparto de voces incluye a Stuart Martin como Leif, Sylvia Hoeks como Sigrid, Pilou Asbæk como Thor, Rahul Kohli como Egill, Paterson Joseph como Loki, Jamie Clayton, Birgitte Hjort Sørensen, Kristofer Hivju, Thea Sofie Loch Næss , John Noble y Peter Stormare, entre otros.

