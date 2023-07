El anime de 'Rick y Morty' desvela su psicodélico primer tráiler con colorinches, viajes interdimensionales y monstruos gigantes... y ya sabemos dónde se podrá ver en streaming

Adult Swim ha venido pisando fuerte esta semana, sobre todo para ir ampliando su catálogo de animes originales. Todavía tenemos que esperar un poco más para ver lo nuevo del creador de 'Cowboy Bebop', pero parece que lo que nos llega seguro, seguro este año es 'Rick and Morty: The Anime'.

Los mismos, pero un poco cambiados

El anime de 'Rick y Morty' se anunció el año pasado y contará con 10 episodios de entrada, que ya veremos si funcionan y dan pie a más en el futuro. Aunque recogerá algunos personajes y elementos de la serie original, está pensada para que se pueda ver de manera independiente y sin tener que ir al día con el resto de temporadas.

Al frente de 'Rick and Morty: The Anime' está Takashi Sano, el director de 'Tower of God', que ya había escrito y dirigido dos especiales de anime para la serie principal. Telecom Animation Film se está encargando de la animación, y el anime se estrenará directamente en streaming a través de Max.

Todavía no se han mojado del todo con una fecha de estreno, pero parece que el anime llegará definitivamente para finales de 2023. El tráiler ya nos da un acabado bastante bueno, muy similar al de los cortos 'Rick and Morty vs. Genocider' y 'Summer Meets God (Rick Meets Evil)', y seguramente el estreno no ande demasiado lejos.

"Con este honor también viene una gran presión, porque el original ['Rick y Morty'] está tan bien hecho", ha dicho Sano sobre el anime. "Lo que he intentado conseguir con estos 10 episodios es coger todas mis partes favoritas de 'Rick y Morty', comprimirlas y extraer su esencia... y añadir un giro único japonés."

"Me gustaría que disfruteis de estas aventuras de Rick y Morty mientras viajan a través del tiempo y el espacio y terminan liados un gran caos de todo tipo", continuó el director. "Y, que después de los 10 episodios, os encontréis en ese estado tan particular que, creo yo, mejor refleja los sentimientos que me dan a mi cuando veo 'Rick y Morty'. ¡Espero que disfrutéis de la nueva serie!"

En Espinof | Los mejores animes a los que te puedes enganchar en Crunchyroll