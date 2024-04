Si 'Baki Hanma' y 'Kengan Ashura' no son suficientes, Netflix prepara un nuevo anime de artes marciales y su primer tráiler promete acción y puñetazos para rato

Netflix está preparando el crossover de artes marciales que muchos fans llevaban años pidiendo con 'Baki Hanma VS Kengan Ashura', una película crossover entre los dos animes. Y encima por si fuera poco ya tenemos en marcha una adaptación de 'Baki-Dou', así que vamos a ir bastante serviditos en cuanto a animes de combates.

Aún así, parece que en Netflix no es suficiente y ya están preparando un nuevo anime de artes marciales, y este promete unir de todo: desde boxeo, jiu-jutsu, lucha libre, y cualquier posibilidad de repartir unas leches tremendas.

Aunque con otro prota al frente

En este caso tenemos 'Garouden: The Way of the Lone Wolf', que se basa en las novelas 'Garouden' pero centrándose en otro personaje. Las novelas originales de Baku Yumemakura giran en torno a Bunschichi Tanba, un joven luchador que busca mejorar sus habilidades. Pero el anime de Netflix se va a desviar un poco de este material para centrarse en su rival, Juzo Fujimaki.

'Garouden: The Way of the Lone Wolf' será un recorrido por el mundo de los combates clandestinos, mientras que Juzo intenta huir de su pasad problemático. Gracias a sus habilidades con el Takemiya-ryu, un arte marcial muy respetado, Juzo podrá enfrentarse a todo tipo de rivales y escapar de la recompensa que hay por su cabeza.

Netflix ya ha dejado ver un primer tráiler de este anime de 'Garouden', que promete ser ideal si 'Baki Hanma' y 'Kengan Ashura' nos han dejado con ganas de más. Tenemos además la fecha de estreno a la vuelta de la esquina, porque el anime llegará el próximo 23 de mayo a la plataforma.

NAZ, el estudio de 'Thermae Romae Novae' y 'Good Night World' se ha encargado de la animación de 'Garouden: The Way of the Lone Wolf', que cuenta con Atsushi Ikariya como director del proyecto. Y con ganchito, para representar correctamente todas las artes marciales que se mostrarán en el anime se ha recurrido a captura de movimiento de diferentes especialistas de kárate, sumo, lucha libre o jiu-jitsu brasileño, entre otros.

En Espinof: