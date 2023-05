'Black Clover: Sword of the Wizard King' pone toda la carne en el asador con su nuevo tráiler: la película de anime llega a Netflix el mes que viene con una nueva aventura para Asta

La película de 'Black Clover' se tenía que haber estrenado hace unos meses, pero como otros tantos animes también ha sufrido retrasos por los casos de COVID-19 en Japón que han dejado a la industria un poco tocada a principios de año.

Por suerte, las fechas no se han terminado descuadrando demasiado y 'Black Clover: Sword of the Wizard King' llega a Netflix el 16 de junio. Así que con el estreno a la vuelta de la esquina, la plataforma ya ha dejado ver un nuevo tráiler bastante intenso para que Asta se luzca.

Asta al centro del escenario

Todavía sigue un poco en vilo qué pasará con la quinta temporada del anime, pero mientras nos llevamos una película como aperitivo. Eso sí, parece que 'Black Clover: Sword of the Wizard King' es una historia original fuera del canon, así que no afectará demasiado a la trama principal de la serie.

Aún así, si queremos ver la película tiene pinta de que es mejor llevar el anime al día, porque aunque la historia de 'Sword of the Wizard King' sea independiente es muy posible que aparezcan ciertos personajes, nuevos poderes, o se mencionen puntos importantes de la historia... Y así nos evitamos spoilers innecesarios.

Al igual que el anime principal, Pierrot se ha encargado de la producción de la película, que en Japón sí que se podrá ver en cines pero a nivel internacional nos llega directamente a streaming. Como el estreno está ya encima, Netflix se ha puesto un poco más las pilas para promocionar lo nuevo de 'Black Clover' y en los próximos días van a ir llegando varios tráilers centrados en cada personaje, y hemos empezado la tanda con Asta porque no podía ser de otra manera.

La trama de 'Black Clover' sigue a Asta, un chico sin poderes en un mundo donde todos pueden hacer magia. Sin embargo, Asta sueña con convertirse en el próximo Rey Mago, y se lanza a la aventura con ayuda de su propio grimorio.

