Malas noticias para los replicantes: 'Blade Runner: Black Lotus' ha desaparecido de HBO Max después de que Adult Swim se haya cargado varias series de anime

Estos meses nos estamos cubriendo de gloria con cancelaciones de series (y su desaparición de plataformas), y por si tuviéramos pocas en la lista Adult Swim le acaba de pegar el tijeretazo a varios de sus animes.

Crunchyroll y Adult Swim llegaron a un acuerdo hace ya varios años para producir series de anime comenzando con 'Blade Runner: Black Lotus', una serie ambientada en la cronología de 'Blade Runner 2049'. La serie despegó en Crunchyroll y Toonami en noviembre de 2021, pero no tendrá más capítulos.

Otra serie que se llevan por delante son los recortes es 'Shenmue: The Animation', que arrancó este mismo año para adaptar los videojuegos y que se ha quedado sin segunda temporada. 'Fena: Pirate Princess', 'Lazo Wulf' y 'Tigtone' también han sido fulminadas y no tendrán continuación.

El tema es que estas series no solo han sido canceladas, si no que ya han sido retiradas de la web de Adult Swim. Jason DeMarco, el videpresidente de Adult Swim, lo ha confirmado desde Twitter, aunque también nos recuerda que todavía podemos ver los animes desde Crunchyroll.

Sorry guys. This happened. You can still watch all of the anime on Crunchyroll and it will still be available as digital downloads. And yes, it’s looking like no S2 of Shenmue, even though sadly- it did well enough that we were gearing up for S2. Maybe one day… https://t.co/WpM3O6NcSC