'Boku no Hero Academia' nos deja con la miel en los labios y un nuevo poder para Deku, pero ya tenemos fecha de estreno para el regreso de la temporada 6 del anime

Aunque era una de las series más esperadas de otoño, 'Boku no Hero Academia' se ha quedado un poco sepultada entre los grandes estrenos y las series nuevas. Esto no significa que no nos haya dado momentazos, porque la sexta temporada de la serie ha subido de nivel respecto a las anteriores, aunque nos toca ponerla en pausa.

Pero con fecha de retorno

El final de la primera mitad de la sexta temporada está a la vuelta de la esquina y se emitirá el próximo 24 de noviembre. Con las programaciones navideñas en medio, la emisión de algunos animes se han alterado un poco, con lo que 'Boku no Hero Academia' se va a un pequeño hiato temporal.

La buena noticia es que no tendremos que esperar demasiado, porque la serie regresa el 7 de enero de 2023 con la segunda tanda de episodios. Es de esperar que también cuente con un nuevo opening y ending, aunque por ahora solo se ha confirmado que este último estará interpretado por Six Lounge.

¡Cuidando, a partir de aquí hay spoilers de la temporada 6 de 'Boku no Hero Academia!

Si las anteriores temporadas habían dejado a los fans con una cierta bajona, la temporada 6 ha mejorado bastante la calidad y el ritmo... Y si Deku ya tenía pocas habilidades el capítulo más reciente del anime por fin ha explorado su nuevo poder.

Durante el arco más reciente, hemos podido ver a Midoriya desbloquear diferentes niveles dentro del One For All que heredó de All Might, y ahora le ha tocado el turno al "quirk" de Nana Shimura, que todavía estaba por desbloquear.

Gracias a este nuevo poder, Deku tiene una suerte de visión que le advierte de un peligro inminente y le permite esquivarlo, como si hablásemos del sentido arácnido de Spider-man. Midoriya todavía está tratando de acostumbrarse a estos poderes y aprender a usarlos... Y aún nos quedan unos cuantos por delante por desbloquear, así que podemos esperar más sorpresas de One For All.