Buenas noticias para los fans de 'KonoSuba!'. Netflix tira la casa por la ventana y fija la fecha de estreno de la temporada 3, la película y el spin-off del anime isekai

Hace poco Netflix se marcó un tanto fichando las dos primeras temporadas de 'KonoSuba!' ('Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo!), pero todavía nos quedaba bastante material pendiente para poder montarnos la maratón definitiva del anime isekai.

Pero parece que Netflix se ha arremangado con un fichaje de oro y en unos días llegan más capítulos de 'KonoSuba!', el spin-off e incluso una película.

Aventuras para rato

Por ahora tanto la tercera temporada de 'KonoSuba!' y el spin-off centrado en Megumin 'KonoSuba: An Explosion on this Wonderful World' tan solo se podían ver a través de JonuPlay, donde se emitieron en su momento en simulcast. Pero a partir del 14 de marzo tendremos todo el anime en Netflix, como confirman desde la propia plataforma.

De entrada el viernes de la semana que viene aterrizan en la plataforma los 11 capítulos de la tercera temporada. Pero también llegan el spin-off precuela de Megumin con sus 12 capítulos y la película 'KonoSuba: La leyenda carmesí".

Esta es una película canon que continúa los eventos de la segunda temporada y que sirve de puente para los eventos de la tercera, así que también llega en el momento perfecto para ponernos al día con toda la serie.

Por otro lado, parece que el anuncio de la cuarta temporada del anime está al caer, con lo que es posible que pronto tengamos novedades sobre el futuro de Kazuma Satō y su grupo de aventureras.

