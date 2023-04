Buenas noticias si te ha gustado 'Hell's Paradise': el manga lanza una secuela inesperada que ya se puede leer gratis

Entre que el manga ha sido un pequeño bombazo y que MAPPA estaba detrás, el anime de 'Hell's Paradise' ('Jigokuraku') no faltaba en las listas de series más esperadas en la temporada de primavera.

Ya nos ha dejado dos episodios muy potentes para comenzar la historia de Gabimaru el Vacío, y todavía tenemos otros 11 por delante para cerrar la primera temporada. Ahora, si sois de los que ya os bebisteis el manga en su momento, su creador ha venido con un regalazo en forma de historia autoconclusiva.

El bosque inesperado y la secuela inesperada

El manga original de Yuji Kaku se publicó entre 2018 y 2021 llegando a alcanzar los 13 volúmenes, pero ahora que ha despegado el anime de 'Hell's Paradise' ha sido el momento perfecto para lanzar una pequeña secuela.

'Hell's Paradise: Jigokuraku - El bosque inesperado' es un capítulo contenido que podemos leer ya mismo en MANGA Plus de manera gratuita. Es un capítulo un poco más largo de lo normal con algunas páginas a color que se ambienta tras el manga original, así que ojo con los spoilers porque obviamente se habla del final de la historia.

Según la sinopsis oficial del capítulo, la trama sigue a unos niños que intentan deshacerse de un extraño que se ha asentado en las afueras de su pueblo. Pero no importa lo que hagan, porque ni se va ni parece que pueda morir.

No está muy claro cuánto tiempo estará disponible esta minisecuela de 'Hell's Paradise', porque por ahora en la versión española de MANGA Plus solo podemos seguir de manera gratuita los tres primeros capítulos de cada serie y los tres últimos... En principio 'El bosque inesperado' no parece tener fecha de caducidad, y se puede leer con traducción en inglés y en español.

Mientras podemos ponernos al día, esta semana llega a Crunchyroll un nuevo capítulo del anime de 'Hell's Paradise', que podremos seguir en simulcast dentro de los estrenos de primavera.

