Hayao Miyazaki también arrasa en China. Studio Ghibli bate un nuevo récord con un estreno histórico que se ha merendado a 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio'

Ha valido la pena que Hayao Miyazaki salga de su retiro, porque con 'El chico y la garza' Studio Ghibli se ha vuelto a marcar exitazo histórico después de unos cuantos años bastante flojos. Lo nuevo de Miyazaki le ha valido al estudio un Globo de Oro y un Óscar, las alabanzas de la crítica y varios récords de taquilla. Y por si fuera poco, 'El chico y la garza' ahora también triunfa en China.

Quita Elsa, que viene la garza

'El chico y la garza' se estrenó en China el pasado miércoles y ha conseguido recaudar en su primer día con unos 99,1 millones de renminbi (13,7 millones de dólares). Hasta entonces la reina de la taquilla era 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio', que se ha ido al segundo puesto con unos 5,2 millones de dólares recaudados.

Esta ya era una cifra buenísima, pero durante el jueves 'El chico y la garza' amasó 171,5 millones de renminbi (23,7 millones de dólares) y rompió un nuevo récord para la animación internacional en China. Lo nuevo de Miyazaki es ahora la película de animación extranjera más taquillera de China, y le ha quitado el puesto a 'Frozen 2' que hasta ahora tenía el récord con 167,6 millones de renminbi.

Aunque un estreno en miércoles pueda parecer inusual, a 'El chico y la garza' le ha venido de perlas para aprovechar las vacaciones en China esta semana. A partir del jueves se celebraba Qingming, que tradicionalmente es una fecha para honrar a los ancestros pero que también se ha convertido en la excusa perfecta para que toda la familia vaya al cine.

En los últimos años, las películas de anime han ido aumentado su popularidad en China, consiguiendo cifras realmente buenas. El año pasado 'Suzume' de Makoto Shinkai consiguió recaudar un total de 114 millones de dólares, mientras que 'The First Slam Dunk' consiguió unos 93 millones y las películas estadounidenses no consiguieron encandilar al público chino.

Con este estreno tan espectacular, se proyecta que 'El chico y la garza' conseguirá recaudar el equivalente a 105 millones de dólares y se convertiría en la película más taquillera de Miyazaki en China. También en España ha sido el mayor taquillazo de Ghibli y Miyazaki hasta la fecha, y se estima que 'El chico y la garza' ha logrado una recaudación mundial de 173,1 millones de dólares. Nada mal para la película más cara de la historia de Japón.

