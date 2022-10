El creador de 'One-Punch Man' y 'Mob Psycho 100' ya prepara su nuevo manga: así es el primer vistazo a 'Versus'

Aunque ya han pasado unos cuantos años desde el cierre del manga de 'Mob Psycho 100', su creador todavía continúa trabajando en 'One-Punch Man' y se ve que eso de tener solo un proyecto entre manos no es lo suyo, por lo que ya sabemos cuál es el siguiente manga que prepara ONE.

En este caso, el mangaka contará con un colaborador, ya que 'Versus' estará ilustrado por Azuma Kyotaro ('The King of Fighters: A New Beginning').

Duelos con demonios a mano abierta

Por ahora no sabemos mucho sobre 'Versus', el nuevo manga de ONE, pero sí que comenzará a publicarse el próximo 26 de noviembre en la revista Shonen Sirius. Como el estreno del manga está al caer, ya se han ido dejando ver las primeras imágenes con el arte de Kyotaro donde podemos ver a algunos de los protagonistas.

La trama de 'Versus' se centra en un torneo muy especial donde 47 héroes deben enfrentarse a los 47 demonios de un poderoso Rey Demonio. Así que podemos esperar un manga lleno de acción y combates con cierta temática sobrenatural.

Teniendo en cuenta la calidad de 'One-Punch Man' y de 'Mob Psycho 100', la verdad es que ya despierta algo de gusanillo. Es muy pronto para ver si habrá publicación online simultánea o cuándo se publicará fuera de Japón, pero 'Versus' ya tiene un planteamiento bastante prometedor.