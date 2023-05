El director de 'Suzume' y 'Your Name' también se quiere pasar a la inteligencia artificial: "Sueño con poder hacer el storyboard, dárselo a una IA y que haga la película"

El uso de la inteligencia artificial últimamente es bien polémico y sus primeros pasos en la industria del anime no está sentando muy bien. Aún así, hay creadores que ven un futuro positivo para su uso, y de hecho Makoto Shinkai cree que podría ayudar a aligera muchísimo el trabajo en los estudios de anime.

Aunque será cosa de la generación que viene

Ahora mismo Shinkai todavía está en la cresta de la ola con el estreno de 'Suzume', su nuevo bombazo tras 'Your Name' y 'El tiempo contigo'. Como el tema está candente, pues durante la promoción de la película en Mumbai terminó saliendo la pregunta del uso de inteligencia artificial para crear arte. Y sorprendentemente, el director japonés tiene una visión bastante optimista de la situación.

"De hecho las IAs son geniales. Pueden hacer animación, escribir guiones y crear música. Así que soy una de esas personas que piensan muy en positivo de la inteligencia artificial, creo que podría ser una gran herramienta", dijo el director. "Sueño con el día en el que simplemente pueda pensar en la película, hacer un storyboard y dárselo a una IA. Y que la IA haga la película".

Shinkai especificó que el uso de la IA sería muy apropiado para animación de intercalaciones y este tipo de tareas más pesadas y menos agradecidas, con lo que se aligeraría muchísimo la carga de trabajo de los estudios y también se solucionaría el problema de la escasez de mano de obra... Aunque como algunos animadores también han señalado, este "problema" también se solucionaría con mejores condiciones para los trabajadores de la industria.

Aunque Shinkai le tiene bastantes ganas a las IAs y que se mejore su funcionamiento, también admite que no tiene nada de experiencia con su uso y que no se ve utilizándolas para sus trabajos (al menos por ahora). Las inteligencias artificiales todavía están muy en pañales, por lo que no ve a su generación utilizando estas herramientas de manera regular, pero sí que piensa que los animadores más jóvenes que vendrán después sí que podrán valerse de ellas.

