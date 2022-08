El final de 'InuYasha' por fin se podrá ver en España, y recupera el doblaje clásico del anime original

Agosto ha empezado con una buena alegría para los fans de Rumiko Takahashi y para quienes se quedaron esperando para siempre el arco final de 'InuYasha', ya que el anime finalmente llegará a España con un buen ramalazo de nostalgia.

La oportunidad perfecta para ver el final de la serie

Selecta Visión ha venido cargada de noticias este verano, entre la sorpresa de ver 'Evangelion 3.0 + 1.0' en cines, y también con la licencia de 'InuYasha: The Final Act'. La serie de anime original se emitió en Japón entre 2000 y 2004, y sus 167 episodios se quedaron en un cliffhanger relativo que no terminaba de cerrar la historia porque la publicación del manga todavía no había acabado.

Así que en 2009 se estrenó 'InuYasha: The Final Act', una serie de 26 episodios que volvía a contar con el equipo creativo del anime original y que adaptaría los últimos volúmenes del manga para contar el final de la historia. Aunque en España se emitió la primera serie en varias cadenas regionales, 'The Final Act' solamente se pudo ver en catalán con su emisión en 2010.

Según ha confirmado Selecta Visión, además de este doblaje en catalán, también realizará el primer doblaje en castellano de 'InuYasha: The Final Act' y se volverá a contar con los actores de doblaje de la primera serie.

Hay que esperar un poco más para ver cómo será esta edición física del anime, y para concretar su lanzamiento. Eso sí, si cuando llegue os quedáis con ganas de más 'InuYasha', siempre nos queda 'Yashahime: Princess Half-Demon', su secuela oficial protagonizada por una nueva generación de aventureras.