Los Forger vuelven a la carga. 'Spy x Family' confirma que la temporada 3 ya está en marcha y revela una primera imagen bien cuqui

Este año no hemos tenido nueva temporada de 'Spy x Family' (por ahora), pero mientras tanto hemos tenido un aperitivo bien rico con la película 'Código: Blanco', que se pudo ver en cines y nos dejó una historia independiente de la familia Forger.

Aún así, Wit Studio y CloverWorks no se quieren dormir en los laureles y ya han confirmado que la siguiente temporada del anime está en marcha.

Nuevas misiones, pero sin el dato más importante

'Spy x Family' ya ha probado ser un fenómeno dentro y fuera de Japón, y los estudios están listos para seguir produciendo el anime sin prisa pero sin pausa. Así que ahora que la película ha funcionado de miedo en cines, desde las redes sociales de 'Spy x Family' se ha confirmado oficialmente que ya trabajan en nuevos capítulos de la serie.

El anuncio ha llegado con una primera imagen con Anya y Bond, pero por ahora no hay fecha de estreno. Teniendo en cuenta los ritmos que han llevado los estudios hasta ahora con el anime, y que especialmente Wit Studio están hasta arriba entre 'The One Piece' y una buena lista de proyectos, lo más probable es que 'Spy x Family' no regrese hasta 2025.

Aunque es muy posible que durante la Anime Expo del mes que viene quizás Crunchyroll nos deje alguna novedad como una ventana de estreno o un primer teaser, pero habrá que esperar hasta julio para ver si hay más novedades.

Por ahora se han adaptado casi nueve volúmenes del manga de Tatsuya Endo y hay un total de trece publicados. Así que si el anime continúa este ritmo de adaptación podemos esperar una temporada que vuelva a rondar los 12 o 13 episodios en total. Mientras tanto, y si aún estamos pendientes de ponernos al día, tenemos la primera temporada del anime disponible en Netflix y Crunchyroll y la segunda en esta última plataforma.

En Espinof | Las 10 mejores películas de 2024 (por ahora)

En Espinof | Anime en Netflix: 10 potentes series recomendadas para todos los gustos