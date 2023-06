Goku de 'Dragon Ball' es prácticamente invencible en el mundo del anime, pero Usagi de 'Sailor Moon' podría barrer el suelo con él

No muchos personajes se pueden medir con Goku y ya ha quedado muy claro que casi no tiene rival ni dentro ni fuera de 'Dragon Ball'. Aunque según los japoneses, hay algún personaje que le supera, pero si nos basamos en sus niveles de poder... Usagi Tsukino, la protagonista de 'Sailor Moon', no tiene nada que temerle.

El poder arrollador de Sailor Moon

Aunque lo más probable es que si Usagi y Goku se conociesen seguramente se harían colegas instantáneamente, siempre queda ahí en vilo la pregunta de quién de los dos ganaría en pleno duelo. Hay que empezar diciendo que ni Usagi ni las otras Sailor Senshi basan sus poderes particularmente en la fuerza, así que en un combate a puñetazo limpio Goku lleva las de ganar por todo lo alto.

Pero si tenemos en cuenta el resto de habilidades de cada uno, Usagi puede llegar a ser sorprendentemente resistente y está acostumbrada a combatir en situaciones extremas. Ha aguantado castigos impensables para otros mortales, como cuando se mete de lleno en la Caldera de la Galaxia, el lugar en el que nacen todas las estrellas y que podría crear o destruir todo el universo... Y consigue sobrevivir.

Usagi también ha combatido en pleno espacio en numerosas ocasiones con gravedad aumentada, y comienza a hacer cuando lleva menos de un año siendo Sailor Moon. Por supuesto que Goku también consigue pelear en estas condiciones llegado el momento, pero a él le cuesta décadas de entrenamiento lograr algo que para Usagi es bastante natural.

Esto al final tampoco se trata de cómo de mal lo pueden pasar cada uno... Pero si nos podemos a mirar los poderes de Sailor Moon, ella juega directamente en otra liga. Cuando Usagi está en su forma humana, es una chica corriente y moliente, pero si se transforma básicamente puede destruir planetas enteros (y lo ha hecho en el manga).

Si ya como Sailor Moon tiene unos poderes curativos inmensos y puede generar estallidos de energía, también es capaz de reescribir la realidad e incluso revertir la muerte o cualquier fuerza de destrucción universal si así lo desea. Su forma final además, Sailor Cosmos, es prácticamente una diosa imparable que puede saltarse las leyes de la realidad y el tiempo, e incluso tiene poder sobre las estrellas y el universo.

Con esta forma, Sailor Cosmos incluso podría medirse con Beerus y Whis, a quienes Goku nunca ha conseguido derrotar del todo, y aguantar la pelea durante varios siglos.

Así que mientras Goku no pille a Usagi en su forma humana (ni se acerque lo suficiente para darle un guantazo), parece que no tendría nada que hacer contra el poder de todo el cosmos concentrado en una adolescente.

