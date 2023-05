'Kimetsu no Yaiba' nos recuerda todos los momentos en los que Rengoku se ha robado el anime con un tráiler cumpleañero

Igual hay quien no se lo toma muy en serio, pero los cumpleaños de personajes de ficción a veces se celebran por todo lo alto no solo por los fans si no por parte de las propias editoriales y creadores. A menudo se aprovechan estos días para lanzar noticias y bombazos sobre la serie que toque, o también para recordar por qué nos gustan tanto algunos personajes.

Hoy 10 de mayo le toca el turno a Rengoku, de 'Kimetsu no Yaiba', y la editorial Shueisha no iba a dejar pasar la ocasión para hacerle un pequeño homenaje.

El Pilar de Tren Infinito

Kyojuro Rengoku técnicamente sale bien poco en la serie (y más teniendo en cuenta que el anime ya va por su tercera temporada), pero no le ha hecho mucha falta ser un personaje regular para convertirse en uno de los favoritos del fandom.

Ya nos dejaron ver algunas pinceladas del Pilar de la Llama en la primera temporada, pero donde Rengoku brilla del todo es en el Arco del Tren Infinito. Prácticamente se roba la película entera (y el arco en la serie) y el tráiler recopilatorio que ha lanzado Sheisha con imágenes del manga homenajea algunos de sus mejores momentos en 'Kimetsu no Yaiba'

Por desgracia, Rengoku no nos dura mucho y la trama del Tren Infinito es bastante implacable con él, pero aún así ha terminado siendo uno de los personajes más icónicos de todo el anime. Porque a veces lo importante no es el tiempo en pantalla, si no cómo se termina usando.

La tercera temporada de 'Kimetsu no Yaiba' se está emitiendo ahora mismo y podemos seguirla en simulcast a través de Crunchyroll. La trama sigue a Tanjiro Kamado, cuya familia es ejecutada por un demonio y la única superviviente es su hermana Nezuko, quien ella misma ha sido transformada en demonio. Para devolver a Nezuko a la normalidad y vengar a su familia, Tanjiro decide convertirse en un cazador de demonios.

