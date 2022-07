'Legend - A Dragon Ball Tale': así es el increíble corto de animación realizado por fans que homenajea la obra de Akira Toriyama

'Dragon Ball' continúa siendo una de las franquicias de anime más grandes del planeta (si no la que más) y uno de los aspectos más mágicos de la creación de Akira Toriyama es precisamente lo muchísimo que ha inspirado a millones de artistas a lo largo de varias décadas.

Los fans de 'Dragon Ball' a menudo nos fascinan con espectaculares fanarts y proyectos realizados por puro amor a la saga... Pero el corto de animación que se ha hecho viral estos días ha llegado a un nuevo nivel y los responsables de 'Legend - A Dragon Ball Tale' nos han dejado con la boca abierta.

Comienza la leyenda

Desde Studio Stray Dog llevan años trabajando en su corto de 'Dragon Ball' y por fin han podido compartirlo con el mundo. Los fans del estudio llevaban mucho tiempo siguiendo el proyecto, que muestra una historia alternativa al canon de la serie con una batalla épica centrada en Vegeta, Broly y Goku.

El resultado ha sido 'Legend - A Dragon Ball Tale', este espectacular corto de más de once minutos llena de transformaciones y combates frenéticos entre tres de los personajes más poderosos de la franquicia.

La animación rápidamente se ha hecho viral entre los fans (y no tan fans) de 'Dragon Ball' por sus diseños de personaje que mantienen la esencia de la obra original y por una animación frenética con un regustillo a anime tradicional similar a los trabajos de Studio Trigger.

Nash Pasha, un artista de storyboard y animador veterano que ha trabajado en 'Rise of the TMNT: The Movie' y 'Masters of the Universe: Revelation' ha sido uno de los impulsores principales del corto. Entre otras funciones, Pasha se ha encargado de la dirección, animación y guión de 'Legend - A Dragon Ball Tale'.

"La animación lleva muchísimo tiempo y energía y concentración y presupuesto, y tiempo-.Teníamos todo esto, menos el presupuesto", dijo Pasha a estrenar el corto. en redes. "Todo mi equipo ha hecho esto por puro entusiasmo por 'Dragon Ball Z' y por el proyecto en sí mismo".

Esta siendo una buenísima temporada para los fans de 'Dragon Ball', ya que el anime ha vuelto con mucha fuerza con 'Dragon Ball Super: Super Hero', y muy pronto podremos disfrutar de la nueva película de la saga en pantalla grande.