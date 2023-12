El manga de 'The Ancient Magus' Bride' vuelve con las pilas cargadas del hiato con un nuevo arco que promete enfrentar a Chise con todo tipo de monstruos

Tras cinco años de parón, el anime de 'The Ancient Magus' Bride' volvió con un cambio de estudio para meterse de lleno en el Arco de la Universidad. Por desgracia, los fans de Kore Yamazaki han tenido una de cal y otra de arena, porque mientras que este arco comenzaba a adaptarse en el anime, el manga lo terminó de cerrar y la mangaka confirmó que su obra se iba a un hiato indefinido.

Tocaba coger fuerzas

Esto fue hace ya nueve mes, pero Yamazaki también aseguró que el parón tenía una razón de peso: necesitaba planear bien la siguiente etapa de 'The Ancient Magus' Bride'.

Esta parte de la historia llevará el nombre de "Arco de la Caza de Bestias", y se empezará a publicar a partir del próximo 21 de diciembre. Todavía no se sabe demasiado sobre la trama, pero el título ya un adelanto bastante descriptivo, y podemos esperar que Chise y Elias terminen involucrados con todo tipo de criaturas fantásticas... Que no es que el resto de la historia haya ido corta precisamente.

Con esto, 'The Ancient Magus' Bride' también empieza una etapa completamente nueva porque cambia de casa para empezar a publicarse en la web Comic Growl de Bushiroad Works. Hasta ahora el manga se había publicado con Meg Garden, así que puede que el hiato tan largo también haya venido por el cambio de editorial.

'The Ancient Magus' Bride' no es el único manga de Yamazaki que regresa con cambio de editorial: 'Ghost and Witch' también se pasa a Bushiroad Works y estrena nuevo capítulo el 22 de diciembre. Así que si nos gusta esta autora, Yamazaki ha vuelto con fuerzas para cerrar el año 2023 por todo lo alto.

