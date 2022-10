'One Piece' capitulo 1038 del anime: dónde y a qué hora se puede ver online

Ya se nos está pasando otra semana más, lo que significa que se nos viene encima otro episodio de anime de 'One Piece'. Seguimos metidos de lleno en medio del Arco de Wano, que ya ha llegado a su final en el manga pero todavía tiene mecha que dar en la serie.

Preparando las alarmas

Como venimos teniendo cada semana, el capítulo 1038 de 'One Piece' de puede ver en simulcast a través de Crunchyroll. Además, toda la serie al completo está disponible en la plataforma de streaming en japonés con subtítulos.

El nuevo episodio saldrá como siempre cada domingo. Así que el capítulo 1038 caerá el próximo 30 de octubre, y en España se podrá ver a partir de las 10:00 am. En México y Colombia se estará disponible a partir de las 3:00 am, en Chile a partir de las 4:00 am y en Argentina a las 5:00 am, para empezar el día bien prontito con 'One Piece'.

Aunque siga la serie semanalmente lo que nos tiene en vilo estos días es 'One Piece Film Red', que se estrena dentro de nada en España (¡el 3 de noviembre!) con una aventura independiente llena de canciones. En el anime hemos tenido unos episodios de relleno para conocer a Uta e ir preparados para la película, que además estará doblada al completo incluyendo las canciones.