'Sand Land' de Akira Toriyama será una serie para Disney+ con contenido inédito, demonios y explosiones... Y así es su nuevo tráiler

Este año todos los ojos están puestos en 'Dragon Ball' porque el manga cumple cuarenta añazos, aunque 'Dragon Ball Daima' no es el único anime de Akira Toriyama que tenemos por delante. El verano pasado se estrenó en Japón 'Sand Land' para adaptar el manga postapocalíptico de Toriyama, pero en lugar de pasar por los cines del mundo llegará reconvertida en serie para streaming.

En busca del agua perdida

'Sand Land' es un manga autoconclusivo que se ambienta en un mundo donde los recursos escasean y son controlados por un rey muy avaricioso. Para poner fin a la situación, el sheriff Rao se lanza a la búsqueda de un lago mítico junto con el príncipe demonio Beelzebub y un ladrón llamado Thief, aunque antes tendrán que cruzar el desierto.

'Sand Land: The Series' llegará directamente a Disney+ en primavera de 2024, con un estreno entre abril y junio. Además del material de la película, la serie de anime también incluirá escenas que se quedaron fuera del corte para cines y una nueva historia creada por el mismo Toriyama para ampliar aún más la trama.

Disney+ ya ha lanzado un nuevo tráiler en el que se deja ver mucho más acción que en los avances que hemos visto hasta ahora, sobre todo con un tono un poco "madmaxero" y bastante acción y monstruos del desierto.

Así que aunque todavía no se sepa con seguridad la duración del anime, nos podemos plantar en una serie de entre 4 y 12 capítulos si tenemos en cuenta este material nuevo. Y la otra gran pregunta es si habrá estrenos semanales o 'Sand Land: The Series' llegará del tirón a plataforma. Pero si nos quedamos con ganas de más, lo bueno es que 'Sand Land' también tiene su propio videojuego en marcha y saldrá en unos meses para coincidir con el estreno del anime. Para no movernos del desierto.

