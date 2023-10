La serie clásica de 'Sailor Moon' vuelve a España este mismo año: el icónico anime tendrá una edición de lujo con el doblaje original de los años 90

Tenemos un buen puñado de animes clásicos de los años 80 y 90 que son casi imposibles de localizar, y uno de los que no se entiende que no estén disponibles por ningún lado sin duda es 'Sailor Moon'. Aunque luego Usagi y el resto de las Sailor Senshi tuvieron un remake (bastante más fiel al manga) con 'Sailor Moon Crystal', para los que crecieron con el anime original era una espinita clavada que no se terminaba de ir.

¡En nombre de Luna, te castigaré!

Por ahora no llega a streaming, pero Selecta Visión nos ha pegado una alegría anunciando que por fin trae el anime clásico de 'Sailor Moon' en edición física en DVD y Blu-Ray. Ya han pasado a varios años desde que se anunció la licencia y por fin parece que se han empezado a mover las cosas de verdad.

'Sailor Moon' tendrá una edición de lujo con 5 boxes, una para cada temporada, y la primera parte de la colección saldrá a la venta a partir de noviembre. Se espera que también esté disponible para el Salón del Manga de Barcelona, pero a partir del 18 de octubre ya se abre la lista de espera para reservas.

Para algunos va a ser pesadilla y para otros bendición, pero Selecta Visión también ha confirmado que se incluirán los doblajes clásicos con los que se vio la serie en televisión en su momento en castellano, catalán y gallego. Así que no se va a redoblar 'Sailor Moon' y nos vamos a quedar con "Patricia", "Carola" y "Armando", pero por supuesto también estará disponible la opción de ver el anime en japonés con subtítulos.

Como con otros lanzamientos similares, también existe un sistema de subscripción a través de la web de Selecta Visión con regalos exclusivos, aunque seguramente se irán desvelando según se vayan lanzando las cajas. Este mismo año también tienen que ir llegando las ediciones de 'Fullmental Alchemist Brotherhood', 'Kingdom' y 'Yona, Princesa del Amanecer', así que va a estar bastante movidito en cuanto a ediciones físicas.

Por ahora no hay noticias de que la serie vaya a llegar a streaming, pero que la licencia se haya abierto a España es una noticia buenísima. Y desde luego no habría que descartar que más adelante 'Sailor Moon' pase a estar disponible en streaming próximamente a través de Animebox, Amazon Prime Video o Netflix como ha pasado con otros animes que ha licenciado la distribuidora.

