'Spy x Family' y dos emocionantes animes estrenarán nuevas voces: Crunchyroll sigue ampliando sus doblajes en castellano

Este año por fin ya han arrancado con fuerza los primeros doblajes en castellano de Crunchyroll, que era algo que se le reclamaba a la plataforma desde hace años.

Primero llegó 'Jujutsu Kaisen 0' y el experimento se ha ido ampliando a unas cuatro primeras series de anime. Crunchyroll está poco a poco cumpliendo lo prometido tras la fusión con Funimation para que efectivamente nos van a ir llegando, y los nuevos títulos no decepcionan.

Espías, pandilleros e isekais

Durante el fin de semana Crunchyroll ha confirmado que siguen creciendo las series dobladas al castellano y que llegarán a partir del próximo mes. Con el exitazo que ha tenido durante la temporada de primavera, 'Spy x Family' no se ha hecho de rogar y se empezará a emitir con su nuevo doblaje a partir del 15 de octubre.

La primera temporada de 'Tokyo Revengers' también tuvo una acogida espectacular, y más desde la edición del manga en España, y podremos oír las voces en castellano a partir del 17 de octubre.

Para el doblaje de siguiente serie tendremos que esperar un poquito más, porque 'That Time I Got Reincarnated as a Slime' se va a noviembre y no hay un día concreto todavía. Este último anime isekai ya tiene dos temporadas disponibles en la plataforma así que en principio podemos esperar que poco a poco se vayan doblando todos los capítulos.

Este mismo mes Crunchyroll ha estrenado en cines 'Dragon Ball Super: Super Hero' con doblaje en castellano y catalán, y recuperando a los actores de voz habituales de la franquicia en España. Todavía queda estar pendientes a ver si la plataforma también se atreve poquito a poco a doblar más en catalán, pero mientras tanto parece que por fin le va perdiendo el miedo a los doblajes en castellano.