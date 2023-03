'Spy x Family' regresa este mismo año, y por partida doble: el anime de espías fija la fecha de estreno para su temporada 2 y su película original

Ya era uno de los animes más esperados, pero tras su estreno 'Spy x Family' se convirtió en uno de los grandes exitazos de 2022. Así que es normal que CloverWorks y WIT Studio no hayan querido dormirse en los laureles (sobre todo para no perder los derechos del anime) y rápidamente se han metido a desarrollar más capítulos sobre la familia Forger.

La temporada 2 del anime continuará adaptando el manga de Tatsuya Endo, pero es que además también se nos viene encima la primera película de la franquicia.

Un espía, una asesina y una telépata comparten casa

La segunda temporada cuenta con el mismo equipo creativo, con Kazuhiro Furuhashi como director, Takahiro Harada como asistente de dirección y Kazuaki Shimada com diseñador de personajes. Ichiro Okouchi ('Gundam: The Witch from Mercury', 'Code Geass') será el nuevo guionista principal de la serie.

La segunda temporada se estrenará en octubre de 2023, con menos de un año de diferencia desde que terminó la primera. El manga continúa publicándose y ya mismo sale a la venta su undécimo volumen, así que hay material para otra temporada de al menos unos 12 capítulos si el anime continúa con el mismo ritmo.

También se ha desvelado la primera imagen de la película 'Spy x Family the Movie COD: White', y tiene mucho regustillo a las películas de espías clásicas de las que bebe mucho la serie. No se sabe demasiado de la trama, pero sí que será una historia original y que el propio Endo ha participado en el guión y en los diseños de personajes. Y también que llega justo para cerrar el año, el próximo 22 de diciembre.

'Spy x Family' sigue a Twilight, un exitoso agente secreto que debe infiltrarse en el país enemigo. Para poder cumplir su misión se convierte en el respetable Loid Forger y forma una familia ficticia, con lo que se casa con la funcionaria Yor Briar y adopta a la pequeña Anya. Lo que pasa es que Yor en realidad es una letal asesina a sueldo y Anya una telépata, y la única que conoce las identidades secretas de sus padres.