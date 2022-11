'Sword Art Online' tendrá una nueva película: su 10 aniversario con un nuevo tráiler de 'Progressive' y desvelando su nuevo proyecto

Estos días el anime de 'Sword Art Online' ha estado de celebración por su décimo aniversario. Las novelas de Reki Kawahara nos han dado años y años de material, entre la serie principal, spin-offs, más novelas ligeras y su adaptaciones, y las películas, claro.

'Sword Art Online Progressive: Scherzo of a Dark Dusk' se estrenó en Japón a finales de octubre y ha conseguido arrebatarle a 'One Piece Film Red' el primer puesto en taquilla. Y para celebrar este exitazo, ya se ha dejado ver un nuevo tráiler con algunos de los momentos más potentes de la película.

Aunque todavía queda mucho por delante

'Scherzo of Deep Night' cubre el cuarto volumen de la serie de Nawahara, y aunque se salta ciertos sucesos continúa el arco de 'Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night', que se estrenó en 2021.

La mala noticia es que por ahora no hay planes para que la secuela de 'Sword Art Online Progressive' se estrene internacionalmente. Teniendo en cuenta que la anterior película no ha llegado a España, y que simplemente poder ver la serie de anime en streaming de manera legales un poco imposible, la verdad es que las cosas no pintan muy bien.

Por otro lado, no parece que 'Sword Art Online Progressive: Scherzo of a Dark Dusk' vaya a marcar el final de la franquicia para nada, ya que para celebrar el décimo aniversario del anime se ha anunciado oficialmente que ya hay otra película en marcha.

Todavía no se han confirmado demasiados datos sobre el proyecto más allá de que es "una película completamente nueva y original", por lo que es muy posible que no tome las novelas como base. Tampoco se ha confirmado que sea una película de animación, así que quizás la franquicia de 'Sword Art Online' esté planeando tomar una nueva dirección para meterse en el terreno de la acción real para su nueva película, como ya prometieron hace años desde Netflix.