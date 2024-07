'Wistoria' tiene a los Vengadores del anime. El productor de la serie presume del "mejor equipo creativo que se ha reunido jamás", y no va desencaminado

Si nos gustan los animes de fantasía, este verano ha venido pisando fuerte 'Wistoria: Wand and Sword'. La serie se acaba de estrenar y podemos seguirla cada semana a través de Crunchyroll para seguir a Will Selfort, un joven que sueña con convertirse en uno de los magos más poderosos e importantes del mundo aunque no tiene poderes... Así que para eso pone todo su empeño y entrena como nadie con la espada.

Por ahora se está convirtiendo en una de las series más populares de la temporada, y sus creadores ya anticipaban su éxito gracias al equipo creativo estelar que han reunido.

Lo mejor de lo mejor

En una entrevista con Anime Corner, el productor Katsuki Aoyama y el editor Shiro Yamano han hablado desde los inicios de la serie hasta ahora. Y según Aoyama, para el anime de 'Wistoria' han conseguido al "mejor equipo jamás reunido".

Para ser justos, no es una exageración del todo, porque el anime cuenta con un equipo con mucha experiencia y con varios pesos pesados en la industria. De entrada como director y guionista principal tenemos a Tatsuya Yoshihara, que ha sido director jefe en 'Black Clover' pero también ha dirigido en 'Chainsaw Man' o 'Dragon Collection' y tiene una larguísima carrera como animador.

Como compositor de la banda sonora tenemos a Yuki Hayashi, quien se ha encargado de la música de 'Boku no Hero Academia' y 'Haikyuu!!'. Y como diseñadora principal de personajes está Sayaka Ono, una veterana de Sunrise que ha participado en 'Code Geass', 'Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans' y más recientemente en 'Bastard!! - Heavy Metal, Dark Fantasy'.

"Además el dúo del manga original también están ayudando. Siempre están listos para apoyar al equipo de animación", dijo Aoyama. "He estado diciendo eso de "es el mejor equipo jamás reunido" como una especie de eslogan, pero realmente creo que es el caso con esta serie. Creo que 'Wistoria' tiene un gran potencial para convertirse en el siguiente gran título de fantasía tradicional".

Con tan solo tres capítulos encima, 'Wistoria: Wand and Sword' no hace más que recibir flores por parte de la crítica y público. En especial por su enfoque cinematográfico, una animación muy centrada en la expresividad de los personajes y unas coreografías espectaculares para las secuencias de acción. Así que no se puede negar que el anime ha reunido a un equipo creativo estelar, ahora a ver si pueden mantener el ritmo el resto de la temporada.

