'Babylon Show' patina en su segundo programa y sufre un bajón considerable en audiencias

Pese a que las críticas de 'Babylon Show' no fueron precisamente buenas, lo cierto es que la gala de estreno no fue del todo mal respecto a su competencia directa. No obstante, el programa de Carlos Latre ya ha pinchado con su segunda gala y anotó casi 300.000 espectadores menos.

Caída considerable

'Babylon Show' se estrenó el pasado lunes en Telecinco con 10.1% de share y 1.012.000 espectadores, liderando la franja del access prime time. Un logro que no ha logrado repetir con su segunda entrega, que contaba con la visita de Kira Miró, Julián López y Malena Alterio para presenta la película 'Odio el verano'.

Los actores invitados al segundo programa

La segunda gala obtuvo 6.9% y 691.000 , 3,2 puntos y 321.000 espectadores menos que le apartaron del liderazgo de la franja. Además, también afectó negativamente a 'First Dates Hotel', que tomó el relevo en la cadena y firmó un nuevo mínimo histórico con 452.000 y 5,8%.

Al final, no han tenido ni que esperar a septiembre a que llegue la competencia: ya en la noche del martes 27 de agosto, el programa de Carlos Latre no pudo vencer a 'El hormiguero' (12% y 1.208.000), pese a que se trataba de una reposición del episodio en el que Isabel Preysler visitó el formato.

También quedó por detrás del episodio de 'First Dates' en Cuatro (7,9% y 786.000) y después dio paso a una noche donde solo destacó 'Hermanos' en Antena 3, con 893.000 y 13%, récord de cuota en su emisión de verano. Lideró el prime time frente a la película 'El duque' en La 1 (5.7% y 493.000) y 'Código 10' en Cuatro (7.5% y 478.000).

