'Masterchef Celebrity' y 'El Hormiguero' se alzan como líderes de audiencias mientras 'El debate de las tentaciones' pide a gritos la cancelación

Una noche más de guerra de audiencias. En el panorama actual, donde Antena 3 se ha alzado como la cadena con tendencia dominante, el prime time se ha convertido en un auténtico campo de batalla. De nuevo, las cadenas pusieron toda la carne en el asador en una noche donde La 1 consiguió su mayor cuota y Antena 3 volvió a reunir el mayor número de espectadores.

Share muy reñido

La noche del lunes es muy importante para La 1, ya que la reserva para su programa estrella. 'Masterchef Celebrity' es uno de los pocos espacios de su programación que consiguen alzarse con el liderazgo de su franja y anoche lo volvió a conseguir, convirtiéndose en el programa con mayor cuota del prime time: 16,2% y 1.462.000 espectadores.

La cosa estuvo muy reñida, con 'Hermanos' pisándole los talones (13,6% y 1.380.000) en Antena 3, y 'En el nombre de Rocío' a la zaga (15,7% y 1.276.000), todo un logro teniendo en cuenta los irregulares datos de audiencia que estaba cosechando la emisión en abierto de la docuserie, que además ha introducido a Telecinco en el pódium de lo más visto de la noche.

Los siguientes programas más vistos fueron el access prime time de 'Pesadilla en El Paraíso' (8,3% y 1.216.000), 'First Dates' (7,2% y 1.061.000) y 'El intermedio' (6,3% y 931.000).

El que se ha confirmado (por si no había quedado lo suficientemente claro) como un fracaso absoluto es 'El debate de las tentaciones' en Cuatro. La gala alcanzó su nuevo mínimo con 4.6% de share y 396.000 espectadores, lo menos visto de la noche (una vez más, solo por encima de los programas de La 2). El formato no ha hecho nada por renovarse a pesar de los malos resultados que está teniendo desde el principio, así que no es de extrañar que continúe yéndose a pique.

A estos datos hay que sumar que el programa que obtuvo un mayor número de espectadores (aunque inferior cuota que 'Masterchef Celebrity') fue 'El Hormiguero'. La visita de Álvaro Soler acaparó un 16% de share y 2.355.000 espectadores, reafirmando una noche más el dominio de Antena 3.