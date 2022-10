'Pesadilla en el paraíso': La gala 6 vino repleta de broncas, mociones de censura, semen de fuerza y una expulsión que lo cambia todo

Tras seis galas, 'Pesadilla en el paraíso' ha pasado a ser un programa íntegramente en directo... Y la jugada le ha salido sorprendentemente bien a Telecinco, que ha subido ligeramente su audiencia hasta un 11,8% y algo más de un millón de espectadores. No es que sea para tirar cohetes, pero viendo el tobogán en el que estaba montada, le da un respiro. ¡Vamos a ver qué pasó en una gala repleta de gritos, inquinas y declaraciones!

Gloria, Gloria, Aleluya

Lo que le gusta a Mediaset un crossover. Más que a Marvel. Por eso, cuando Gloria Camila, la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, fue expulsada, desde el programa corrieron a ponerle las declaraciones de su padre en 'El programa de Ana Rosa'. Sí, esas en las que afirma que tiene semen de fuerza y que ahora van a por la niña. La cara de la concursante, digna de un capítulo de 'The Office', terminaba con un "Bueno, es que mi padre es así". Tú imagina que estás mes y medio aislado del mundo y lo primero que te ponen es eso. A ver.

Crossovers aparte, lo cierto es que la muchacha se enfrentaba a Omar, en el que se han centrado la mayoría de las tramas hasta ahora. Él no ha querido perder su momento estelar y, al librarse, le dijo a Marina que tendrían que esperar un poco más, lo que a la exconcursante le valió como la confirmación de que lo suyo va muy en serio. Quien no se conforma es porque no quiere.

Gloria Camila se ha ido, por cierto, con el 62% de los votos, y eso que los suyos hicieron campaña en redes sociales. Pero claro, hacer campaña en unas redes sociales que no ven el programa da un poco lo mismo. La chica comentó, al terminar, que estaba orgullosa del concurso que había hecho y, ya que estaba, le ha lanzado una última pulla a Marco, el otro gran protagonista de la noche, diciéndole que si estaba amargada era por él.

Nuestro amigo Marco

Todos los concursantes (excepto Víctor, que ya fue capataz dos veces) se enfrentaron entre sí en un juego consistente en montar una cuba después de conseguir una llave, a la que pusieron mucha música al estilo 'Piratas del Caribe' pero que parecía más un vídeo de tu tío el que no ha salido de la ciudad yendo al pueblo por primera vez.

Que peligroso y con maldad el discurso de Steisy contra Marco ...#PesadillaParaíso6 pic.twitter.com/aRRCakg6uz — MaryGH2👨‍🔧 (@Mary202085797) October 12, 2022

Al final, Marco Ferri, influencer y exconcursante de 'Gran Hermano VIP', ganó y se llevó el título de capataz. Junto a él, en la habitación especial, Israel, a condición de que no roncara. Pero el propio Israel no está contento con las decisiones de su compañero, que ha decidido mantener a Lucía Dominguín en la cocina después de que conspirara para echarles. Quién quiere 'La casa del dragón' teniendo 'Pesadilla en el paraíso'.

Las decisiones del capataz no han gustado demasiado y la propia Lucía acabó haciéndole una peineta y enfrentándose a él directamente. Tanto fue la cosa, que se planteó una guerra civil o, como lo han llamado ellos, una moción de censura porque el concursante ha sido un "capataz nefasto". Después, Dani, que era el que estaba hablando del asunto, ha dicho que tiene a los animales descuidados, algo a lo que Lara Álvarez le ha comentado que el programa cuida por ellos y que por ahí no pasa. De poco ha servido la aclaración, porque lo ha repetido otras tres veces. Burra grande, ande o no ande.

Steisy provocándole un ataque de ansiedad a Daniela.. metiéndose con su físico, con sus inseguridades y haciéndola de menos.. no digo a que huele esta discusión pero Steisy se me ha caído totalmente #PesadillaParaíso6 — PAPELA💫🕊 (@lapapela_) October 12, 2022

Broncas y nominados

Y, por supuesto, ¿qué sería de un reality patrio sin peleas por las cosas más tontas? En este caso, con Steisy como protagonista: primero Daniela y ella se lían a gritos por hacer un pan, después, con Israel se enzarza en otra discusión y, en el lado contrario, se promete amistad eterna con Dani después de que Pablo, el novio de la chica, entrara en el programa a ponerle un ultimátum. Muy sano, muy poco tóxico, para variar en la cadena amiga.

Por otro lado, Juan e Israel salen elegidos como los dos nominados (Israel por sus compañeros, Juan por Gloria Camila): Juan acababa de perder la prueba de inmunidad contra Daniela, así que de poco le valió solo rozar el éxito. Ahora es el público el que tiene que decidir quién quiere que se vaya de la granja en cuestión mediante la app de Mitele.

¡Y ya estaría! Otra semana más de animales, dimes, diretes, broncas, expulsados y la sensación de que este programa no va a terminar de arrancar jamás. ¡Lo iremos comprobando semana a semana!