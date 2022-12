'Para toda la vida' es ya el mayor fracaso de Telecinco: su segundo episodio hunde la audiencia de la cadena y la condena a la intrascendencia

Algún día se va a estudiar la debacle de Telecinco en las universidades: ¿Cómo es posible que ante una crisis provocada por tu inacción, tu reacción sea ofrecer más de lo mismo? Después del fracaso de realities competitivos como 'Secret story' o 'Pesadilla en el paraíso', la cadena parece haberse centrado más en los de ligue, esperando continuar el relativo -cada vez más relativo- éxito de 'La isla de las tentaciones'. El resultado: el mayor fracaso de un reality en su historia.

The failorette

Vaya papelón el de Jesús Vázquez, que ha dicho una y otra vez que si fuera por él se jubilaría con este programa, y que ha evidenciado una vez más la desconexión absoluta entre Mediaset y su público objetivo, ese que intenta volver a captar a la desesperada pero que ya parece estar a otras cosas. Esta semana, 'Para toda la vida: The Bachelorette' ha bajado en audiencia hasta un 6,9%, lo que se traduce en apenas 635.000 espectadores. Recordemos que hace quince años se retiró de antena 'Esta cocina es un infierno' por considerarse un fracaso... con más de dos millones de espectadores y un 20% de share.

No era la única baza que la cadena guardaba para intentar remodelarse: dos concursos, dos, se estrenaron ayer, con resultados desiguales: '25 palabras' consiguió plantar cara a Antena 3 con un 11,5% (1.110.000 espectadores) pero el presentado por Ion Aramendi, 'Reacción en cadena', perdió contra el imbatible 'Pasapalabra' con un 7,5% e incluso empeoró los datos que hacía 'Sálvame' a esa hora.

Telecinco es una fábrica desengrasada, sin fuste, que basa sus ideas en copiar a Mediaset Italia, como no pudiendo ver que somos dos países muy diferentes y que el drama romántico mezclado con la cobardía en la elección del tono de 'Para toda la vida: The bachelorette' no puede gustar aquí. Y ahora, con el programa grabado en el que se han gastado un dineral, ¿qué? ¿Al ostracismo, como ocurrió con 'Café con aroma de mujer'? ¿A emitir la temporada completa, burra grande ande o no ande? ¿O quizá, en un movimiento suicida, a aprobar tres temporadas más porque total, ya puestos, nos suicidamos a gusto? Ay, Telecinco, lo que has sido y lo que eres.