Hoy en TV, la adaptación de una saga literaria bélica que se quedó a medias tras fracasar estrepitosamente en cines

Acostumbrados a las ambiciosas adaptaciones de sagas juveniles que tuvimos entre finales de la primera década de los 2000 y la primera mitad de 2010, también se hicieron propuestas más modestas que terminaron pasando con más pena que gloria. Es exactamente lo que fue 'Mañana, cuando la guerra empiece', que se emite hoy a las 23:55 en Paramount Network.

De repente, el último verano

Ellie y sus amigos son un grupo de adolescentes australianos que tan solo quería irse de acampada juntos para pasar el verano. Lo que no esperaban es que, al volver a sus hogares, lo encontraran todo arrasado y descubrien que Australia está siendo invadida por un país enemigo.

'Mañana, cuando la guerra empiece' ('Tomorrow, when the war began', 2010) es una película escrita y dirigida por Stuart Beattie y adapta el primer libro de la saga juvenil homónima de John Marsden, que causó auténtico furor en Australia durante los años 90.

La saga literaria constó de siete libros (en España se publicaron los tres primeros, que al menos daban algún tipo de conclusión a la historia de Ellie) y en principio esta primera película pretendía iniciar una franquicia, pero tan solo recaudó 16.533.595 dólares a nivel internacional, frente a los 25.000.000 que había costado.

Los tres primeros libros de la saga 'Mañana'

Tanto los libros como la película resultaban curiosos por el contraste al tipo de producciones juveniles que se estaban haciendo en el momento, que tiraban más hacia la fantasía y las distopías, frente a su planteamiento más crudo y "realista", hasta cierto punto.

Si bien se nota que es una producción muchísimo más ajustada de lo que eran sus competidoras (además de que la saga no era demasiado conocida fuera de Australia), así que no sorprende demasiado que no terminara de funcionar en taquilla. Tampoco tenía grandes reclamos en el reparto, en el que destacan Phoebe Tonkin ('Crónicas vampíricas') y Caitlin Stasey ('Smile').

Sin embargo, y si le hacemos el favor de ignorar sus parecidos con 'Amanecer rojo', la verdad es que como película para pasar el rato cumple lo que promete y es muy entretenida. Su hora y 40 minutos de metraje se hacen muy amenos, aunque se nota que apenas rascan la superficie de la historia original. Actualmente, la cinta no está incluida en la suscrición de ninguna plataforma.

