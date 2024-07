Hoy en TV, el ambicioso comienzo de una saga de ciencia ficción que quería ser un 'X-Men' juvenil y no pasó de la primera película

Mucho tiempo después de que Hollywood fracasara intentando sacar tajada de las adaptaciones de sagas juveniles al cine, todavía llegaron un par de tímidas propuestas que tampoco terminaron de funcionar en cines. 'Mentes poderosas' tenía repartazo y una premisa de lo más interesante, pero nunca se adaptaron sus continuaciones y la podéis ver hoy a las 17:30 en Be Mad.

El poder de la mente

La película nos situaba en un futuro desastroso, en el que una enfermedad había arrasado con el 98% de los niños de EE.UU. (¿cómo no?). El porcentaje restante que logró sobrevivir desarrolló superpoderes, fueron declarados una amenaza y recluidos en campos de internamiento para mantenerlos controlados. La historia comenzaba cuando Ruby, una de esas jóvenes, lograba escapar y se unía a un grupo que también poseía con capacidades extraordinarias.

'Mentes poderosas' ('The darkest minds', 2018) es una película dirigida por Jennifer Yuh ('Kung Fu Panda 2') y guionizada por Chad Hodge ('Wayward Pines'). Adapta el primer libro de la tetralogía juvenil homónima escrita por Alexandra Bracken.

20th Century Fox puso toda la carne en el asador con lo que pretendía ser el arranque de una saga de ciencia ficción, pero la cosa no terminó de cuajar en taquilla: recaudó 41,1 millones de dólares en todo el mundo, cantidad insuficiente para cubrir todos los gastos derivados partiendo de 34 millones de presupuesto.

También pretendía lanzar las carreras de sus jóvenes actores protagonistas y no lo consiguió pero, curiosamente, tanto Amandla Stenberg ('The Acolyte') como Harris Dickinson ('Asesinato en el fin del mundo') han conseguido triunfar por proyectos posteriores.

De hecho, lo más destacable de la película es el trabajo de su reparto, arropado por actrices más conocidas como Mandy Moore ('This is us') o Gwendoline Christie ('Juego de tronos'), que hacen lo que pueden con un guion que dejaba el mismo regusto insípido que algunos de aquellos intentos fallidos de adaptar sagas similares.

Una pena, porque la premisa podía haber sido una suerte de 'X-Men' juvenil, pero no terminaba de explotar sus puntos fuertes y se quedaba en un entretenimiento flojillo (para cuando le pides poco a la vida) que además llegaba años tarde y con una desgana que no te dejaba con intriga por saber cómo hubiera continuado en las secuelas.

