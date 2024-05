40 años de una de las películas de aventuras más míticas de la historia. Un disparatado y nostálgico divertimento que puedes ver en streaming

Es menos frecuente encontrar franquicias que en un punto inesperado pivoten de manera importante en cuanto a tono o género con respecto a la línea general. Cada vez hay controles más estrictos por miedo a que una reacción negativa de los fans envenene para siempre la deriva comercial de las películas, y por eso encontramos tan a menudo continuaciones bastante arquetípicas.

Obviamente es algo que los espectadores en general perdemos, pero también las propias franquicias que se abocan más inevitablemente al agotamiento. Incluso aunque la posibilidad de fallar este ahí, no hay que descartar algunos bandazos ocasionales con los que dar rienda suelta a algunas obsesiones o inquietudes. Si no es por ellas, no tendríamos películas como ‘Indiana Jones y el templo maldito’.

Unas ruinas y una maldición

La segunda película del arqueólogo más famoso del mundo, una creación en tandem del director Steven Spielberg, George Lucas y el actor Harrison Ford, cumple ahora 40 años de su estreno. Es buen momento para recordar su divertido tono de disparate y su nostalgia por el clásico cine de aventuras que hoy se puede ver en streaming a través de Disney+ y de SkyShowtime.

Localizada unos años antes de los eventos de ‘En busca del arca perdida’, la película nos muestra a Jones por la zona de Shanghai para recuperar un objeto valioso, pero en el proceso de huida termina escapando con una cantante. Junto a un infante que ejerce de ayudante, los tres acaban en la India, refugiándose en un pueblo que termina solicitando su ayuda.

La motivación de Spielberg para crear a Indiana Jones junto a su socio vino de su frustración por no poder hacer su soñada película de James Bond, algo que intenta desfogar en una escena inicial sensacional que junta elegancia y humor alocado. Pero ante todo era un vehículo para explorar su nostalgia por los seriales que veía en los cines de pequeño, o las clásicas películas aventureras donde imponentes protagonistas pasan por decorados que exageran lugares exóticos.

‘Indiana Jones y el templo maldito’: pasados de vueltas

En ‘El templo maldito’ busca llevarla a su faceta más chalada, a un entretenimiento con tono de dibujos animados, que incluso en un contexto de 1984 parece pasarse de frenada. Lo pretendido no consigue aterrizar en su retrato de la gente asiática, desde el personaje de Ke Huy Quan que es un chiste recurrente incómodo a cómo plasma a los locales. Por supuesto no es que la franquicia haya sido alarde de retratos respetuosos de esta clase de civilizaciones, pero aquí se siente una mayor fricción por las intenciones humorísticas.

Unas que además chocan con momentos más oscuros y siniestros, con algunas secuencias que erizan la tensión hacia un terror casi expresionista. Son ideas algo desatadas, pero al mismo tiempo interesantes para no repetirse con respecto a su anterior y magistral película. Y no cambia que tiene una eficacia más que notable gracias al pulso cinematográfico de Spielberg y la entrega de Ford tanto en la acción como en el humor. Al final pesa más su capacidad para divertir que sus evidentes fallos, que consiguen distinguirla entre las cinco películas de la saga.

En Espinof | Las mejores películas de aventuras de la historia

En Espinof | Las mejores películas de 2024