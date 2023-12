Es el regreso de uno de los personajes más míticos y ya se puede ver en Disney+. Una estupenda película de aventuras que fracasó en cines

2023 va a ser un punto de inflexión bastante importante para Hollywood, viendo que algunas de sus estrategias que parecían valores seguros están empezando a desmoronarse. Aunque la taquilla general parezca revitalizarse, se está dando la increíble paradoja de que algunas de las cintas más taquilleras del año tengan problemas para ser rentables, o incluso sean fracasos de importancia.

No se ajusta necesariamente a un bajón notable de calidad, porque las películas mediocres o pobres ya hacían taquillazos antes y conseguían dar beneficios. Hay un claro cambio de tendencia, y el nombre de toda la vida ya no es suficiente, incluso aunque tenga una película bastante competente detrás. Nadie ha sufrido más este extraño fenómeno que 'Indiana Jones y el dial del destino'.

Colocarse el sombrero ante el crepúsculo

El regreso de uno de los personajes más míticos de la historia del cine, esta vez sin Steven Spielberg pero sí con un Harrison Ford dispuesto a dar otro aire crepuscular a uno de sus personajes insignia, como ya hiciera en 'Star Wars: El despertar de la Fuerza' o 'Blade Runner 2049'. Esta vez a las órdenes del artesano James Mangold y acompañado de unos estupendos Phoebe Waller-Bridge y Mads Mikkelsen, ofrecen una aventura más que apañada que ya se puede ver en streaming a través de Disney+.

Cercano ya a la jubilación como profesor universitario, y con sus grandes aventuras alrededor del mundo ya a sus espaldas, el célebre arqueólogo Indiana Jones se encuentra en solitario, rodeado tanto de recuerdos como de arrepentimientos. Hasta que de repente su ahijada acude a él con indicios de un artefacto que lleva obsesionándole toda su vida, un legendario dial tras el que también andan un grupo de antiguos nazis.

Traer a los nazis de vuelta como enemigos es siempre una decisión acertada en el mundo de Indiana Jones, aprovechando además aquí el contexto de los sesenta para señalar la manga ancha que recibieron algunos con el objetivo de apuntalar la carrera espacial. Son buenos detalles de ambientación en un espectáculo que intenta hacer convivir lo clásico con la factura moderna.

'Indiana Jones y el Dial del Destino': una aventura entre lo clásico y lo digital

Mangold es sobre el papel una buena elección a falta de Spielberg, porque ya ha mostrado su habilidad para explorar personajes con legado en su etapa final (mismamente, 'Logan'). Esos ratos emocionales dan un aire diferente a esta película de Indiana Jones, y logran ser acertados, pero tampoco olvida ofrecer dinamismo y diversión en la acción, sobre todo en un tercer acto loco donde mantiene el progresivo abrazo de la ciencia ficción que ha tenido la saga (y apuntala la peligrosa obsesión por el pasado de Jones).

Por desgracia, la factura no siempre es tan soberbia, con algunos momentos donde lo digital no termina de estar ahí (como ese tramo inicial donde quiere deslumbrar con el rejuvenecimiento de Ford a través de la tecnología, pero no se distancia tanto del tan criticado efecto en 'El irlandés'). El viaje del protagonista también tiene algunos puntos atropellados, dejando algo inestable lo que podría haber sido un film de aventuras titánico con regusto artesanal.

En Espinof: