"Nadie lo quería, a nadie le importaba". Encuentran una pieza clave de la historia del cine cuando estaban a punto de tirarla a la basura

Año 1951. Folmar Blangsted, el editor de 'Tambores lejanos', un western con Gary Cooper, necesita el sonido de alguien comido por un cocodrilo. Así pues, un encargado de efectos de sonido graba varias pruebas y se queda con una de ellas sin saber que se convertiría en el grito más famoso de la historia del cine: el grito Wilhelm. Ahora, más de siete décadas después, se ha encontrado un incunable que se creía perdido para siempre: la grabación completa original.

¡Grito galáctico!

El nombre de "Wilhelm" no viene de la persona que lo hizo: esa persona se cree que es Sheb Wooley, cantante y actor conocido por su papel de indio en la serie 'Rawhide'. No, Wilhelm era el nombre del personaje de la película de 1953 'La carga de los jinetes indios' ('The charge of Feather river') que, al ser atravesado con una flecha, lo soltaba.

Tras ser utilizado en todas las películas de 'Star wars', 'Toy story', 'Piratas del Caribe' o 'Las dos torres', entre miles de producciones en cine y televisión, al fin hemos sabido algo más sobre un grito que pudimos escuchar por última vez en 'Indiana Jones y el dial del destino'. Según informó CBS, Craig Smith, un investigador de CalArts, se lo encontró de pura casualidad cuando estaban a punto de destruirlo y tirarlo a la basura. "Nadie lo quería, a nadie le importaba", ha declarado.

En la pieza de audio completa se escucha a Sheb Wooley haciendo cinco tomas de su grito después de que le dirigieran un poco ("No, no un "ow", un grito de verdad, doloroso"). De hecho, en la bobina se podía leer "WILHELM: hombre comido por cocodrilos, grito corto 6X". Ahora, justo antes de que a nadie le importara, va a permanecer a buen recaudo como una pieza clave, lo quiera o no, de la historia del cine.

