Una de las películas más formidables sobre el mundo de la política cumple 85 años y sigue siendo un clásico imprescindible

Este año nos ha servido para recordar la obra de Frank Capra en sus diferentes facetas, gracias a que muchos de sus títulos imprescindibles han tenido aniversarios importantes. Desde trabajos universales y representativos, como ‘Sucedió una noche’, hasta amagos más gamberros, como ‘Arsénico por compasión’.

Son obras que muestran una interesante versatilidad en un director que, como muchos de la época, actuaba como artesano para los estudios de Hollywood. Pero de todos ellos, probablemente su personalidad asomaba con más intensidad por cómo quería abordar las historias, cómo quería que el espectador se sintiera en la butaca al acabar la proyección. En ese aspecto, pocas son tan representativas como ‘Caballero sin espada’.

El camino a Washington

Un influyente título que ha sido referenciado de mil maneras distintas, y que representa una de las cimas del toque Capra en el cine y de la carrera del actor protagonista James Stewart, que no es decir poco. Recién restaurada en alta calidad, el formato físico y las plataformas de alquiler nos permiten ver como nunca antes esta sensacional película política que cumple 85 años.

En ella el joven idealista Jefferson Smith es escogido como uno de los senadores más jóvenes de la historia de la cámara representativa. Poco sospecha de que ha sido elegido por fuerzas superiores precisamente por su desconocimiento, por ser fácilmente manipulable. Ahí se irá dando cuenta de lo distinto que es Washington de todo aquello que había aprendido que era la democracia y la lucha por el pueblo llano como representante público.

Su historia opera con unos términos absolutos y especialmente estadounidenses que, sin embargo, es capaz de plasmar con suma exquisitez. El toque Capra no va a tocar los complejos entresijos del mundo político o la macroeconomía, porque además no es su intención, ya que busca hacer un alegato de lo que debería ser, no retratar lo que ya es.

‘Caballero sin espada’: un idealismo pertinente

Es algo que ha influido especialmente a autores posteriores como Aaron Sorkin, que quieren hacer bandera de ese mismo idealismo político que no quiere renunciar a su ideología, pero no puede evitar a veces caer en lo naïve. ‘Caballero sin espada’ logra salir medianamente intacta del mismo escrutinio, porque quiere poner la dignidad y lo correcto como valores humanos que no deberían ser ignorados.

Un Stewart con aspecto todavía joven ayuda a hacer más consistente y creíble el viaje que vive el personaje, pero su entereza como estrella cinematográfica hace todavía resonante un discurso final maratoniano y apabullante. Uno de esos momentos que se podría ver con todo el cinismo, pero la construcción y toque de Frank Capra convierten en una experiencia imprescindible para la historia del cine.

En Espinof | Las mejores películas de 2024

En Espinof | Las mejores películas de drama en streaming