Hoy en TV, uno de los mejores y más nostálgicos musicales españoles de todos los tiempos

En España no es que nos prodiguemos mucho en el cine musical (en teatro es otra historia), y quizá por eso mismo no valoramos lo suficiente 'Voy a pasármelo bien' cuando la tuvimos en cines. Este nostálgico musical es también un fantástico coming of age y lo podéis ver esta misma noche a las 22:45 en La 1.

Devuélveme a mi chica

En Valladolid, 1989, David y Layla son dos jóvenes de 13 años que coinciden en el mismo instituto. Ambos descubren su pasión mutua por Hombres G y, a partir de ahí, comienzan a estrechar su relación y a enamorarse. 30 años después, tendrán la oportunidad de volver a encontrarse.

'Voy a pasármelo bien' (2022) es una película musical dirigida por David Serrano ('Una hora más en Canarias') y coescrita junto a Luz Cipriota. Está protagonizada por Raúl Arévalo y Karla Souza, además de Dani Rovira, Izan Fernández, Renata Hermida Richards y Rodrigo Gibaja, entre otros.

Creo que lo que más me sorprendió en esta película es saber que estaba detrás la misma persona que escribió el guion de 'El otro lado de la cama' (para mí, el perfecto ejemplo de cómo no hacer un musical), porque en este caso consigue acertar con todas las teclas que toca.

Empezando con la estupenda banda sonora de Hombres G, que no solo está siempre al servicio de la acción y sirve para expresar lo que sienten los personajes, sino que también refuerza la nostalgia en la que está enmarcada la historia. Obviamente, los números musicales no son tan espectaculares como los de producciones de más presupuesto, pero cumplen y encajan con lo que nos están contando.

Porque si bien el argumento no es especialmente innovador (es el clásico primer amor de infancia), no pesa en absoluto porque la película tiene alma y se nota el cariño con el que se ha dado forma a historia y personajes. Que esa es otra: maravilloso el elenco de chavales que consiguen ser divertidos y tiernos sin resultar repelentes.

En definitiva, 'Voy a pasármelo bien' es un coming of age clásico al ritmo de Hombres G, que no reinventa la rueda pero consigue emocionar y dejarte una sonrisa en la cara gracias a toda esa alegría y buen rollo que transmite. Sin duda, hace honor a su título. También lo tenéis en Amazon Prime Video.

