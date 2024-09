Es una de las mejores películas españolas de 2024, ofrece un genial retrato de la familia, y ya se puede ver en streaming

Seleccionar una película para que te represente en los Oscars cuando eres un país “extranjero” (no estadounidense) no tiene relación con su grandeza, sino qué puede calar en medio de centenares de propuestas. Aquí en España pasamos, como otros tantos países, por una preselección antes de escoger la candidata. Y aunque no siempre se cumple, hay como tres perfiles claros de películas que tienen opciones.

Tendríamos por un lado una opción más populista, la película con calado potencial entre la audiencia que no es una comedia más. Tenemos alguna película de autor muy destacado y veterano, que tiene que estar en la terna incluso sin ver la película. Y luego tenemos un perfil de película más pequeña e indie, de público objetivo que va a las proyecciones con una tote bag. Perfiles que no encajan del todo con una película especial como ‘La casa’, aunque tiene un poco de todo.

La casa que construimos

Adaptación de la fabulosa novela gráfica de Paco Roca, llevada a la pantalla por el guionista y director Álex Montoya. Con un espléndido reparto encabezado por un siempre destacable David Verdaguer, consigue hacer una de las películas del año, no sólo en España. Y desde ya se puede ver en streaming a través de Movistar+.

Siguiendo a la muerte de su padre, tres hermanos se reúnen en la casa del campo donde vivía y donde hacían visitas de fin de semana o vacaciones. Durante un periodo crucial, donde algunos se quedan en la casa y empiezan a explorar sus recuerdos, se comienza a discutir qué hacer con este lugar que ha significado tanto para la familia.

Estamos ante una película que entiende que debe contenerse mucho y hacerse muy pequeña, pero nunca corre el riesgo de intelectualizarse demasiado o ser una mala copia de Éric Rohmer con muchos aires bucólicas y conversaciones petardas haciéndose pasar por cotidianas (un mal demasiado común por desgracia). Aquí se respira humanidad por los cuatro costados, porque puedes verte en casi todos los personajes y puedes plantearte en todo momento qué harías en la situación que se cuenta.

‘La casa’: una construcción muy humana

Probablemente no hay nada más mágico que una película así, pero luego está la naturalidad desarmante con la que te introduce en la historia. Montoya entiende el minimalismo a la perfección para que la autenticidad del momento respire, y sus empleos de los flashbacks están debidamente medidos para hacer que progrese la emoción del relato.

Cada uno de los componentes del reparto está en la clave perfecta para lo que requiere la historia, que siempre está en el centro. Las cuestiones sobre qué deudas contraemos con nuestra familia, qué toca hacer con el legado que recogemos y qué futuro contemplamos están exploradas con suma exquisitez, y también una emoción genuina. Es la clase de película que está escogiendo deliberadamente ser pequeña, pero dentro contiene todo un mundo. Uno que está narrado por alguien con confianza y aptitud, y ofrece algo que puedes ver perfectamente con tu familia.

En Espinof | Las mejores películas de 2024

En Espinof | Las mejores películas españolas de 2024