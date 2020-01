‘Dear Basketball’, el cortometraje de Kobe Bryant ganador del Óscar, disponible online de forma gratuita

No soy una persona muy de emocionarme con este tipo de noticias, pero he de reconocer que la muerte de Kobe Bryant me ha pillado con la guardia baja. La leyenda del baloncesto marcó mi momento de máxima adicción a la NBA y me impulsó a calzarme las zapatillas y entregarme a los triples, los bloqueos y los tiros libres durante una buena temporada.

Pero no estamos aquí para ponernos nostálgicos, sino para recordar a la Mamba Negra; y eso es precisamente lo que han hecho en Granity Studio, la compañía multimedia de Bryant a través de la que se produjo 'Dear Basketball', el cortometraje animado por el que la estrella de los Lakers ganó el Óscar el pasado 2018, ahora disponible en la web oficial del proyecto y a través de Vimeo.

'Dear Basketball', de poco más de cinco minutos, surgió a partir de la carta que Kobe Bryant envió al The Player's Tribune anunciando su retirada de la NBA en 2015. A la fuerte carga emotiva de la producción, presente en el texto, hay que sumar una exquisita animación a cargo de Glen Keane y una banda sonora cortesía de John Williams que termina elevando el corto a otro nivel a pesar de su sencillez.

Además del Óscar al mejor cortometraje de animación, 'Dear Basketball' ganó el premio Annie en su categoría, dos Muse Creative Awards, el Telly de oro y el Premio especial del jurado en el World Animation Celebration 2017. Ahora es un momento perfecto para recuperarlo y agradecer a Kobe los grandes momentos que nos brindó a lo largo de su carrera, tanto dentro, como fuera de la pista.

