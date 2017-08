'In a Heartbeat’, el precioso cortometraje que está arrasando con su historia de amor sin palabras

El cine de animación pasa por la que probablemente sea la etapa más prolífica de todos los tiempos, pero que vaya tantas películas conlleva que muchos cortometrajes acaben pasando desapercibidos, sin importar que merezcan la pena o no. Hoy ha aparecido online uno que está siendo de lo más comentado; se titula 'In a Heartbeat' y gira alrededor de un muchacho que se ha enamorado, con la particularidad de que es de otro niño.

En 'In a Heartbeat' vemos cómo literalmente el propio corazón de su protagonista amenaza con sacarle del armario para perseguir al chico de sus sueños. Un cortometraje sencillo y emotivo que lo confía todo a cómo cuenta la historia, apoyándose de forma notable en la banda sonora compuesta por Arturo Cardelús, ya que sus responsables han optado por prescindir por completo de los diálogos, haciendo así buena la frase de que más vale una imagen que mil palabras.

'In a Heartbeat' surge de una iniciativa de Esteban Bravo y Beth David, quienes no dudaron en acudir a Kickstarter, la popular plataforma de crowdfunding, para conseguir la financiación necesaria para contratar a un diseñador de sonido y a Cardelús. Conviene tener en cuenta que se trata de su cortometraje-tesis para completar sus estudios en el Ringling College of Art and Design, donde han estado ya cuatro años puliendo su técnica.

Apenas cuatro minutos han sido necesarios para que Bravo y David se hayan dado a conocer a lo grande, pues 'In a Heartbeat' ya acumula más de dos millones de visionados en YouTube y seguro que la cifra sigue creciendo. Tampoco conviene descartar la posibilidad de que acabe colándose en los próximos Oscar, aunque aún seguramente sea algo pronto para empezar a hablar de los premios de la Academia de Hollywood.