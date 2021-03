'Centinela': violento thriller de Netflix al servicio de una vengativa Olga Kurylenko

Uno de los mayores éxitos de Netflix durante los últimos meses ha llegado de Francia. Me refiero a 'Lupin', el ágil pasatiempo protagonizado por Omar Sy cuya segunda tanda de episodios nos llegará este verano. Este viernes 5 de marzo nos llegó otra producción francesa de la plataforma, me refiero al largometraje 'Centinela'.

Protagonizada por Olga Kurylenko, la película de Netflix cuenta de una soldado traumatizada tras una operación que sale mal en Siria. Por si las heridas emocionales que eso provocan no fueran suficientes, la violación de su hermana hace que emprenda una misión para vengarse por lo sucedido. Vamos, un thriller de justicieros urbanos con la particularidad de que aquí la protagonista sea una mujer.

Breve y directa

Lo primero que llama la atención en 'Centinela' es su ajustada duración, ya que a duras penas llega a los 80 minutos de metraje incluyendo los títulos de crédito finales. Eso se debe principalmente a que va siempre al grano. Aquí no hay tiempo para andarse con rodeos, y tampoco para profundizar demasiado en los traumas de su protagonista, aunque justo sea decir que es solamente ahí donde la película firmada por Julian Leclercq tiene algún atisbo de profundidad.

Además, 'Centinela' es una película que sabe cómo empezar con fuerza, para que de esta forma el espectador confíe en que ese clima de tensión vaya a ser como mínimo suficiente para pasar un rato entretenido con lo que sucede. No obstante, esa decisión de dejar para más adelante el auténtico detonante de la historia lleva a que podamos hablar de una obra partida en dos.

De la parte bélica no esperéis tampoco nada especialmente memorable, pero al menos el guion escrito por Matthieu Serveau y el propio Leclercq planta las semillas para tener a un personaje principal con más matices. Eso lleva primero a hundirse a sí misma en las drogas y más tarde a hacerlo saltándose la ley para hacer justicia.

Algo monótona

De esa forma, la transición entre lo que parece que está contando 'Centinela' y lo que realmente le interesa a la película consigue cierta fluidez. A fin de cuentas, el personaje interpretado por Kurylenko ya está dañado mucho antes de que el ataque a su hermana la lleve a dar un paso sin retorno. De hecho, ya antes de eso casi lo hace cuando ve a un hombre agrediendo a su novia en la playa.

Ahí sí se nota un sentido de la progresión en lo que cuenta, pero es que a cambio existe cierta sensación de monotonía en la forma de abordarlo. Es cierto que las pequeñas explosiones de violencia ayudan a ir esquivando el tedio, pero es como si Leclercq se conformase con hacer lo mínimo para intentar tenernos en tensión. A su favor que al menos no nos marea con las escenas de acción y todo se puede seguir con claridad, acertando en el uso de los planos más cerrados para intensificar lo que sucede. El fallo está en que no nos importa demasiado.

Además, no esperéis ni la más mínima entidad en el resto de personajes. Ahí 'Centinela' sí hubiese agradecido unos pocos más minutos de metraje, ya sea para que la conexión del espectador también se trasladase de cierta forma a la auténtica víctima o para incidir más en los responsables del ataque. Simplemente no hay matices, se tira hacia delante confiando en que Kurylenko sostenga la película. Y mal no lo hace -resulta creíble en su personaje y convincente cuando ha de pasar a la acción-, pero le faltan mejores armas para terminar de conquistar al espectador, principalmente un guion con algo más de hondura.

En resumidas cuentas

'Centinela' es un thriller poco destacable que sacrifica prácticamente todo en beneficio de un ritmo vivo que no decaiga para evitar que el espectador se aburre. Por desgracia, eso supone que pase de puntillas por los aspectos más interesantes de la historia y acabe resultando todo demasiado mundo, pues relatos de justicieros y de rape and revenge hemos visto ya muchas y la que ahora nos ocupa no aporta nada especialmente distintivo. Al menos tampoco te aburres.