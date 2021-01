'Lupin': todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de la serie de Netflix

'Lupin' se ha convertido en el primer gran éxito de estreno de Netflix en 2021 y para conseguirlo apenas ha necesitado cinco episodios. Como es lógico, los amantes de la serie se han quedado con ganas de más y a continuación vamos a repasar todo lo que sabe sobre la temporada 2 de esta obra televisiva protagonizada por Omar Sy.

La historia

Ojo con los spoilers de la primera temporada.

Está claro que el secuestro de Raoul va a hacer que Assane Diop tenga que replantearse sus prioridad, ¿hasta qué punto va a ser más importante vengar la muerte de su padre o recuperar a su hijo? La "suerte" que tiene es que parece que ambas cosas van a estar conectadas, por lo que quizá tenga la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro.

No obstante, si eso no era ya suficiente contratiempo, el hecho de que un policía poco menos que le haya identificado como el responsable de todos los líos que han sucedido en la primera temporada puede que también le traiga problemas, aunque quizá encuentre ahí un inesperado aliado...

El reparto

La continuidad va a ser total respecto a la primera parte de 'Lupin', por lo que, obviamente, Omar Sy volverá a dar vida al gran protagonista de la función, contando además con la compañía de Vincent Londez como el Capitán Romain Laugier, Ludivine Sagnier como Claire, Clotilde Hesme como Juliette Pellegrini, Nicole Garcia como Anne Pellegrini, Hervé Pierre como Hubert Pellegrini, Soufiane Guerrab como Youssef Guedira, Antoine Gouy como Benjamin Ferel, Fargass Assandé como Babakar Diop -siempre y cuando haya más flashbacks, claro-, Shirine Boutella como la teniente Sofia Belkacem y Etan Simon como Raoul.

El rodaje

Falta la confirmación oficial por parte de Netflix, pero todo apunta a que los cinco episodios que darán forma a la Parte 2 de 'Lupin' se rodaron a las vez que los capítulos que ya hemos podido ver, grabándose buena parte en París.

El tráiler

Por el momento, no tenemos ningún adelanto de la Parte 2 de 'Lupin', pero no sería raro que Netflix lance más temprano que tarde un teaser para recordarnos que va a haber más episodios en breve, pues se ha quedado sin el as en la manga de anunciarlo al estar confirmado previamente...

La fecha de estreno

El secreto mejor guardado de Netflix, pero aquí hay que tener en cuenta que Netflix ha usado la carta de dividir la serie en partes en lugar de temporadas, y en esos casos las esperas suelen ser mucho menores. Por ejemplo, en el caso de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' pasaron unos seis meses entre la primera y la segunda, mientras que con 'Misterios sin resolver' poco más de tres...

El futuro

Todo apunta a que tendremos más episodios de 'Lupin' además de los cinco de la Parte 2, ya que se ha convertido en la primera serie francesa que ha logrado colarse entre las más vistas en Estados Unidos, y además George Kay, cocreador de la serie, ya ha comentado que estos diez primeros episodios cuentan la historia de origen de Assane Diop, siendo "el primer capítulo de una serie más grande"...