'Los diarios de Andy Warhol': una fascinante serie documental de Netflix que desgrana con soltura al icónico artista

He de reconocer que, mucho más allá de los datos básicos y sus greatest hits, nunca me había adentrado en la figura de uno de los artistas más icónicos de la segunda mitad del siglo XX. Ahora hay una oportunidad de oro para conocerle mejor a través de 'Los diarios de Andy Warhol' ('The Andy Warhol Diaries'), una serie documental que podemos ver en Netflix.

De la mano de Ryan Murphy como productor ejecutivo y Andrew Rossi como director, los seis episodios de esta miniserie nos llevan por la vida del artista partiendo de sus diarios publicados póstumamente y a través de entrevistas con decenas de amigos y colaboradores.

Aunque he dicho que es una oportunidad de oro para conocer mejor a Warhol, el director parte de la premisa de que al menos, conoces lo básico de su vida y obra. Así el documental se interesa mucho más por las ideas, la religión, la filosofía, la obra y su relación con la parte afectivo-sexual de su vida que por incidente y momentos concretos.

Por ejemplo, si bien se habla del intento de asesinato, el documental no se preocupa en indagar los hechos (el qué, quién y por qué) sino cómo, si lo hizo, afectó esto a Warhol. Hay un compromiso pulcro con el material de partida, con esa intimidad editada y publicada.

El narrador no fiable y un director que no se conforma

No es, en ningún caso, una lección de historia y, de hecho, la serie se preocupa en recordarnos eso: son los hechos y vivencias según Warhol —cuya voz aparece reconstruida por IA (uso aprobado por The Andy Warhol Foundation) leyendo fragmentos del diario— y como tal ha de verse.

Este aspecto de "biografía autorizada" me sigue produciendo algo de leve reacción alérgica, ya que esa narración parcial va un poco en contra de lo que se debe entender como documental (algo que ya comenté con, por ejemplo, 'Raphaelismo'). La clave radica en cómo se profundiza en ese material y aquí Rossi sí que intenta ir más allá.

Uno de los aciertos del documental está en ver cómo Rossi no se conforma con el relato de los diarios. Se pone a leer entre líneas, y remarca diversos interrogantes, algunos incómodos —¿tenía actitudes racistas?, ¿qué hay detrás de eso?— y otros no tanto como sus convicciones políticas, creencias religiosas, o si por su condición de icono LGTB debería haber sido algo más activista o reivindicativo, sobre todo durante el auge del "cáncer gay", el SIDA.

También resulta bastante interesante para adentrarse en la cultura pop de esos tiempos, con repasos a figuras como la de Víctor Hugo (recientemente inmortalizado por Gian Franco Rodríguez en 'Halston'), Jean-Michel Basquiat o el diseñador, director y amante de Warhol Jed Johnson, entre otros.

En definitiva, 'Los diarios de Andy Warhol' resulta una exploración altamente fascinante de una figura que lo es. Rossi y Murphy forjan y pulen un retrato poliédrico y exhaustivo de un artista único.