Esta serie musical es una de las comedias románticas más divertidas que hay en Netflix... pero te queda poco tiempo para verla antes de que abandone la plataforma

Allá por 2009 se estrenaba 'Glee', una de las serie musicales más populares de la historia si no la que más. La serie creada por Ryan Murphy abriría la puerta a otras que se animaron después con el género, como 'La extraordinaria playlist de Zoey' o 'Crazy Ex-Girlfriend', que abandonará Netflix el próximo 4 de mayo.

"I'm just a girl in love"

Rebecca Bunch tiene la vida que siempre soñó: trabajando como abogada en un bufete de éxito en Nueva York. No obstante, su mundo se tambalea cuando se reencuentra con Josh, su novio del instituto, y decide dejarlo todo para perseguirle hasta su pequeña ciudad natal... aunque él pase completamente de ella.

'Crazy Ex-Girlfriend' es una serie creada y protagonizada por Rachel Bloom ('Reboot') junto a Aline Brosh McKenna ('Cruella') y se emitió entre 2015 y 2018 en la cadena The CW. Concluyó con cuatro temporadas, que en España están disponibles en Netflix por tiempo limitado.

Aunque su sinopsis puede dar una primera impresión errónea del tipo de historia que vamos a encontrar, no hay más que ver el primer episodio para darse cuenta de que no es una serie casposa sino todo lo contrario.

Por un lado, Bloom abraza la comedia romántica sin renegar de ella, al mismo tiempo que hace una simática parodia de la misma. Utiliza todos los tópicos del género habidos y por haber y les da un enfoque cómico, provocando la comicidad al ver cómo escenas que nos resultan familiares acaban de forma totalmente descacharrantes.

No solo eso sino que lo hace a ritmo de musical: en cada capítulo, encontramos un par de números musicales muy bien integrados. Cada vez que Rebecca o algún otro personaje quiere hablar de sus sentimientos, lo hacen mediante alguna vistosa coreografía y dando el do de pecho.

La serie busca la complicidad del espectador a la hora de realizar esas secuencias, que también son una imitación paródica de conocidos videoclips y estilos musicales.

Si bien los referentes están bastante claros, todos sus temas son originales. Todo un mérito y una de las características principales de la serie, que nos regala temazos tan icónicos como 'The sexy getting ready song', 'Let's generalize about men' o 'Sexy French Depression'.

Como comedia es divertidísima, en gran parte gracias a las excentricidades de Rebecca, que tiene más complejidad de la que se muestra en un principio. La serie explota la comicidad del personaje pero sin justificar sus actos y no tiene ningún reparo en señalar los momentos en los que puede llegar a ser alguien tóxico para sí misma y para los demás.

Tal como demuestran series recientes como 'La vida sexual de las universitarias' o 'Mom', puede compaginar ser tremendamente divertida con poder hablar abiertamente de temas algo más serios, sin banalizarlos ni romper por completo el tono de la serie.

La protagonista parte del estereotipo rancio de "exnovia chiflada" para darle una vuelta y mostrarnos un personaje herido que quiere creer que encontrar el amor pondrá fin a todos sus problemas. Su evolución a lo largo de la historia es un viaje de lo más interesante y, ante todo, divertido.

Rachel Bloom es la reina de esta fiesta pero no hay que desmerecer al resto del reparto, que conforman un elenco de personajes peculiar que se hace querer: Vincent Rodriguez III ('Insatiable'), Donna Lynne Champlin ('Birdman'), Pete Gardner ('Transformers'), Santino Fontana ('La maravillosa Sra. Maisel') y Vella Lovell ('Tu casa o la mía'), entre otros.

'Crazy Ex-Girlfriend' es una estupenda comedia que le da un divertido giro a los tópicos del género romántico y de los musicales, con una desbordante protagonista que evoluciona a lo largo de las temporadas. Si no le habíais echado el ojo todavía, aprovechad antes de que la quiten de la plataforma.

