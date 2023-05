Este absorbente thriller de capítulos de media hora es una de las mayores sorpresas de Disney+ en 2023: una estupenda miniserie española con un gran reparto

Una llamada a la policía lleva a las unidades a un descampado: el escenario del crimen es el autobús que cubre la línea del Aeropuerto de Barcelona a Manresa, hay tres muertos y los pasajeros y conductor parecen haber hecho un pacto de silencio. Lo único que parecen tener claro los agentes es que las víctimas son los atracadores y que cayeron en manos de un misterioso "justiciero".

Con esta premisa potente arranca 'Tú también lo harías', serie de ocho episodios (de media hora de duración) que podemos ver en Disney+. Y digo podemos por no decir "debemos" ya que este thriller español es una de las grandes sorpresas del catálogo de la plataforma de streaming.

Sorprende un poco que, teniendo un reparto bastante llamativo lo relativamente desapercibido que ha pasado el título siendo sin duda, de los estrenos españoles en plataformas más potentes hasta el momento, al menos en cuanto a series. Un reparto atractivo (Ana Polvorosa, Michelle Jenner, Paco Tous, Elena Irureta, etc.) y un prometedor punto de partida parecen no haber encontrado demasiado hueco de promoción.

Un arranque impecable

Pero que eso no nos impida el disfrutar de una serie que, desde el principio, nos deja en vilo. El primer episodio, que nos lleva a la noche de los hechos y el relato de los mismos por parte del cónclave de pasajeros, es impecable. David Victori y Jordi Vallejo ('No matarás') ponen toda la carne en el asador con unos treinta minutos trepidantes.

Una presentación absolutamente absorbente y con garra que se asegura la atención del espectador. La dirección de David Victori toma una decisión bastante interesante de jugar con el aspecto de ratio, moviéndose entre más (2.35:1) o menos (1.66:1) panorámicos para pasar de presente a pasado. Esto, si bien llamativo, es ligeramente problemático como, por ejemplo, en el montaje paralelo que cierra el primer episodio, que estéticamente resulta algo caótico.

Quizás el precisamente tener un comienzo tan potente, con tanto juego de cámara en las escenas de más acción hace que el resto de la serie se desinfle ligeramente. Algo que por un lado es completamente lógico (se corre el riesgo de agotar tanto la serie como al espectador) pero por el otro se queda la sensación de leves destellos ante un resto de enfoque algo más convencional.

De esta manera, sin perder el acierto de mantenerse enfocados, los demás episodios relajan un poco el tono en lo que por un lado conocemos algo mejor las circunstancias de este misterioso "Justiciero" (José Manuel Poga), se explora las implicaciones morales de un acto como ese en lo que el caso se viraliza y asistimos a una ciertamente rashomoniana reconstrucción del caso.

Un debate en el que se nos mete

Aquí radica lo que es más interesante de 'Tú también lo harías': hay una clara intención de involucrar al espectador en su debate. Con la información limitada que vamos teniendo (según van pasando los episodios vamos descubriendo que puede que no todo haya sido como nos lo dicen), se nos plantea ese "lo haría o no" en lo que se exploran por esos conceptos de justicia, venganza, encubrimiento, legítima defensa, etc.

Eso sí, es un debate en el que tampoco se quiere profundizar demasiado y a veces queda en la superficie. Algo causado, a mi parecer, porque los personajes son más planos de lo que es necesario para desarrollar algo más las tesis de la serie. No sé, eso sí, si es más por economía de metraje o de interés por parte de los guionistas.

Pero más allá de eso y de alguna que otra situación hecha muy a conveniencia para ejecutar los giros que tenían pensados, en líneas generales 'Tú también lo harías' es un adictivo, sólido y estupendo thriller que nos va a tener pegados al sillón durante todo su metraje. Una gran apuesta de Disney+ por el thriller nacional.

